Евродепутат Анна Гомес будет требовать санкций против блокировщиков «Хартии-97» 3 7.03.2018, 9:21

Анна Мария Гомес

Депутатский запрос в кратчайшие сроки будет направлен в Еврокомиссию.

6 марта демократический активист Денис Казакевич встретился в Брюсселе с евродепутатом от Португалии, дипломатом, членом комитета Европарламента по безопасности и обороне Анной Марией Гомес. На встрече обсуждалась блокировка сайта "Хартия-97" и системные репрессии против журналистов в Беларуси.

Евродепутат также ознакомилась с данными, которые свидетельствуют о том, что блокировка "Хартии-97" подрывает информационную безопасность Беларуси и оставляет страну беззащитной перед российской пропагандой.

Многолетний дипломат и член комитета Европарламента по безопасности и обороне считает, что наиболее эффективным ответом на блокировку "Хартии-97" являются санкции.

По мнению Анны Гомес, необходимо ввести адресные санкции против министра информации Александра Карлюкевича, заместителя министра информации (в настоящее время руководителя телеканала СТВ) Игоря Луцкого, а также против начальника Оперативно- аналитического центра при администрации Лукашенко Андрея Павлюченко.

Денис Казакевич и евродепутат Анна Мария Гомес

Евродепутат будет требовать введения визовых санкций, заморозки активов и запрета транзакций для вышеперечисленных лиц. В ближайшее время соответсвующий запрос будет направлен в Еврокомиссию.

Запрос также будет включать требование ввести санкции против лукашенковского Парка высоких технологий. По мнению Анны Гомес цифровая экономика несовместима с цензурой интернета.