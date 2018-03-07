Вице-президент Европарламента: Мы должны защитить свободу слова в Беларуси 2 7.03.2018, 9:59

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Рамон Луис Валькарсель

Вице-президент Европарламента от Испании Рамон Луис Валькарсель направил запросы в Еврокомиссию в связи с блокировкой сайта Charter97.org в Беларуси.

Одно письмо направлено Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану, второе письмо аналогичного содержания - Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

В письме Рамона Луиса Валькарселя подчеркивается важность свободы прессы в Беларуси как необходимого условия для возникновения свободной демократической Беларуси. Кроме того, объясняется значение «Хартии-97» для защиты безопасности в регионе от влияния кремлевской пропаганды.

Вице-президент Европарламента спрашивает, намеревается ли Еврокомиссия принять меры в связи с блокировкой «Хартии-97» и просит прислать ему информацию об этих мерах. Заканчивается письмо словами: «Если мы сегодня не защитим свободу слова в Беларуси, то со временем в стране не останется свобод, которые можно было бы защищать».

Приводим текст письма вице-президента Европарламента Фредерике Могерини и Йоханессу Хану полностью:

«Позвольте мне обратиться к вам в связи с тяжелой ситуацией, в которой находится свобода прессы в Беларуси. Ведущий в стране независимый новостной сайт «Хартия-97» был заблокирован 24 января. Министерство информации обвинило сайт в в публикации материалов, «способных нанести вред национальным интересам Республики Беларусь», не указав при этом конкретных публикаций. «Репортеры без границ» и другие организации выступили с осуждением блокировки.

Известная за приверженность к продвижению демократии и прав человека «Хартия-97» стала оплотом свободы слова в Беларуси. Поэтому для «Хартии» это далеко не первое препятствие , которое проходится преодолевать за время своего существования. Например, главный редактор Наталья Радина (обладатель Международной награды за свободу прессы 2011 года) живет за пределами страны после пребывания в тюрьме КГБ.

Тем не менее, этот новый акт цензуры вызывает недоумение в контексте нынешних отношений Беларусь-ЕС, так как он противоречит декларируемой позиции Минска в отношении ЕС. Более того, блокировка вызывает опасения по поводу безопасности во всем регионе, так как большинство читателей «Хартии-97» начали получать новости из других СМИ, большинство из которых контролируются государством или находятся под контролем Кремля. В средне- и долгосрочной перспективе эта тенденция может еще больше подорвать социальную базу, которая защищает свободы в Беларуси.

Полностью осознавая все трудности, с которыми сталкивается гражданское общество в Беларуси, Европейский Союз выбрал обновленный подход, где политика в отношении страны ориентирована, прежде всего, на людей, например, поощряя программы обучения и обменов. В рамках этого обновленного подхода, который включает отмену санкций в 2016 году, мы должны, и это важно, продолжать проявлять твердую, постоянную и непоколебимую поддержку для тех белорусских граждан, которые решительно отстаивают права человека и стремятся к демократизации страны. Это обязательно подразумевает безоговорочную поддержку свободы прессы.

Так же, как Европейский Союз не может предавать надежды большого множества белорусов, которые верят в демократическую и свободную Беларусь, также мы не можем закрывать глаза на этот новый акт цензуры. Поэтому, несмотря на то, что я осознаю, что из-за хрупкости отношений между ЕС, Беларусью и, в особенности, Россией Европейская Комиссия должна действовать с осторожностью, я хотел бы у вас спросить, намеревается ли Европейская Комиссия принимать какие-либо меры по этому делу. Я остаюсь в вашем полном распоряжении и жду от вас соответствующей (на ваше усмотрение) информации по ситуации.

Я убежден, что если мы сегодня не защитим свободу слова в Беларуси, то может придти время, когда в стране не останется свобод, которые можно было бы защищать».