Видеохит: Чемпионка по тайскому боксу притворилась, будто впервые на ринге

Видеохит: Чемпионка по тайскому боксу притворилась, будто впервые на ринге8
- 7.03.2018, 17:11
- 5,562
Внешность может быть очень обманчива.
Чемпионка по тайскому боксу использовала свой скромный внешний вид, чтобы разыграть двух молодых тренеров в одном из залов Малайзии, пишет segodnya.ua.
Притворившись скромной студенткой, она попросила тренеров показать ей несколько приемов тайского бокса и встать с ней в спарринг. Однако когда они оказались на ринге, парни поняли, что внешность может быть очень обманчива.