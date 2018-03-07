Видеохит: Чемпионка по тайскому боксу притворилась, будто впервые на ринге 8 7.03.2018, 17:11

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Внешность может быть очень обманчива.

Чемпионка по тайскому боксу использовала свой скромный внешний вид, чтобы разыграть двух молодых тренеров в одном из залов Малайзии, пишет segodnya.ua.

Притворившись скромной студенткой, она попросила тренеров показать ей несколько приемов тайского бокса и встать с ней в спарринг. Однако когда они оказались на ринге, парни поняли, что внешность может быть очень обманчива.