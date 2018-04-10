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Минчанин - диктатору: Когда разблокируют «Хартию-97»?

  • 10.04.2018, 16:26

Белорусы хотят беспрепятственно получать правдивую информацию.

Cегодня Лукашенко встретился с журналистами госСМИ. Накануне встречи белорусам «предложили» задать правителю вопросы при помощи электронной почты.

При этом БТ обещает озвучить вопросы и от обычных граждан – правда, не все, а только самые интересные. «Белсат» вышел на улицы Минска и расспросил прохожих, какие вопросы они имеют к Лукашенко.

Один из жителей столицы задал диктатору вопрос: Когда нам разрешат читать «Хартию-97»?

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.


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