Минчанин - диктатору: Когда разблокируют «Хартию-97»?
- 10.04.2018, 16:26
Белорусы хотят беспрепятственно получать правдивую информацию.
Cегодня Лукашенко встретился с журналистами госСМИ. Накануне встречи белорусам «предложили» задать правителю вопросы при помощи электронной почты.
При этом БТ обещает озвучить вопросы и от обычных граждан – правда, не все, а только самые интересные. «Белсат» вышел на улицы Минска и расспросил прохожих, какие вопросы они имеют к Лукашенко.
Один из жителей столицы задал диктатору вопрос: Когда нам разрешат читать «Хартию-97»?
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию