Трамп отменил визит в страны Латинской Америки из-за Сирии 6 10.04.2018, 17:50

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Президент США займется подготовкой ответа режиму Асада.

Президент США Дональд Трамп из-за событий в Сирии отменил свою первую поездку по странам Латинской Америки, которая была запланирована на конец текущей недели, сообщает "Немецкая Волна".

Трамп останется в США и займется подготовкой ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, сообщила во вторник, 10 апреля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ранее США не исключили нанесения военного удара по сирийским правительственным войскам, если будет подтверждено применение химоружия в Сирии.

Ранее планировалось, что Трамп примет участие в 8-м саммите стран Северной и Южной Америки, который 13 апреля откроется в столице Перу Лиме. После этого Трамп собирался посетить Колумбию и провести переговоры с президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Теперь на саммите США будет представлять вице-президент Майк Пенс, сообщили в Белом доме.

На совещании 9 апреля Трамп пообещал прояснить ситуацию в Сирии и принять решение в течение 24 - 48 часов. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил он, пообещав, что все виновные заплатят за свои действия.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По последним данным, погибли не менее 42 и обратились в больницы более 500 человек.