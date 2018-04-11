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Россия будет сбивать американские ракеты и источники огня в Сирии

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  • 11.04.2018, 13:06
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Александр Засыпкин
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Об этом заявил посол России в Ливане.

Россия оставляет за собой право сбивать ракеты в случае агрессии США против Сирии. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин телеканалу «Аль-Манар» (перевод – rbc.ru).

Диппредставитель отметил, что Россия может наносить удары по объектам, которые использовались для запуска ракет по целям в Сирии.

Накануне Москва предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии. «Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — заявил постпред при ЕС Владимир Чижов.

В марте начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов также предупреждал, что Россия ответит США на возможный ракетно-бомбовый удар по Дамаску, если возникнет опасность для жизни российских военных. По его словам, американское руководство планирует нанести удар по правительственным кварталам сирийской столицы, предварительно обвинив режим Башара Асада в применении химоружия.

The New York Times 11 апреля сообщила, что президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность нанесения ударов по Сирии. Поводом для этого в Вашингтоне называют совершенную силами режима Асада в городе Дума атаку с применением химоружия.

10 апреля лидеры США, Франции и Британии согласовали необходимость ответа на использование Сирией химического оружия и договорились о совместных действиях по ситуации на Ближнем Востоке.

Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщило, что в ночь на 8 апреля в сирийской Думе применялось химическое оружие. В результате погибли не менее 49 человек. Западные страны обвинили в этом режим Башара Асада.


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