Трамп – россиянам: Нельзя быть партнером газового убийцы 16 11.04.2018, 14:28

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Президент США ответил на угрозы российских дипломатов и генералов.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления российской стороны о готовности сбивать американские ракеты в Сирии и подавлять точки их запуска.

Об этом он написал у себя в «Твиттере».

«Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и умные», – заявил Трамп. «Нельзя быть партнерами с газовым животным-убийцей, которое получает удовольствие, убивая людей», - добавил президент США, имея в виду союзнические отношения Кремля и сирийского диктатора Башара Асада.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Трамп ранее заявил о том, что в течение 24-48 часов примет решение об ответных мерах в отношении Сирии за недавнюю химическую атаку. Трамп отметил, что Вашингтон координируют свои действия с союзниками, в первую очередь с Парижем и Лондоном. Лидеры Франции и США ранее заявляли, что, если причастность сирийского режима к химической атаке подтвердится, ответ будет жестким.

Напомним, что сегодня посол РФ в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать ракеты США в небе над Сирией.

Накануне Москва предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии. «Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — заявил постпред при ЕС Владимир Чижов.

В марте начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов также предупреждал, что Россия ответит США на возможную бомбардировку объектов Асада в Сирии.