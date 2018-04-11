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Трамп – россиянам: Нельзя быть партнером газового убийцы

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  • 11.04.2018, 14:28
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ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: REUTERS

Президент США ответил на угрозы российских дипломатов и генералов.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления российской стороны о готовности сбивать американские ракеты в Сирии и подавлять точки их запуска.

Об этом он написал у себя в «Твиттере».

«Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и умные», – заявил Трамп. «Нельзя быть партнерами с газовым животным-убийцей, которое получает удовольствие, убивая людей», - добавил президент США, имея в виду союзнические отношения Кремля и сирийского диктатора Башара Асада.

Трамп ранее заявил о том, что в течение 24-48 часов примет решение об ответных мерах в отношении Сирии за недавнюю химическую атаку. Трамп отметил, что Вашингтон координируют свои действия с союзниками, в первую очередь с Парижем и Лондоном. Лидеры Франции и США ранее заявляли, что, если причастность сирийского режима к химической атаке подтвердится, ответ будет жестким.

Напомним, что сегодня посол РФ в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать ракеты США в небе над Сирией.

Накануне Москва предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии. «Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов вольно или невольно пострадают российские граждане», — заявил постпред при ЕС Владимир Чижов.

В марте начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов также предупреждал, что Россия ответит США на возможную бомбардировку объектов Асада в Сирии.


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