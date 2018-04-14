Николай Статкевич: Мировой жандарм возвращается 3 14.04.2018, 14:58

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Николай Статкевич

CША и их союзники показали, что они не намерены терпеть преступления против человечности.

Об этом заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, комментируя сайту Сharter97.org удар США, Франции и Великобритании по режиму Асада:

- Во-первых, CША и их союзники показали, что они не намерены терпеть преступления против человечности режима Асада. Очень важный момент в том, что страны Запада cчитают недопустимым уменьшение порога применения химического оружия. Это очень понятный шаг, ведь химическое оружие иногда называют ядерным оружием бедных. Химическое оружие относится к оружию массового поражения. Очевидно, что после применения химического оружия, кто-то решит использовать биологическое, а затем и ядерное. Поэтому был дан подобный сигнал.

Во-вторых, США и союзники показали, что они не готовы терпеть действия России в мире и показывают готовность жестко реагировать на эти действия. По большому счету, это большая одноразовая реакция на вмешательство в выборы в США, российскую агрессию в Украине, отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

В-третих, cоюзники показывают, что после разгрома ИГИЛ они не уйдут из Сирии. Cтраны Запада будут поддерживать сопротивление режиму Асада, поддерживать сирийскую оппозицию. Заявления Трампа о выводе войск США из Сирии - не действительны.

В-четвертых, очередной раз показано технологическое и военное превосходство над российским и советским вооружением. Крылатые ракеты «Томагавк», которые более 20 лет стоят на вооружении США, могут уничтожать и уходить от российских ПВО, которые стоят на вооружении у войск Асада. Возможно только случайное сбитие этих давно не новых ракет.

В-пятых, США и союзники показывают, что не хотят прямого конфликта с Россией, поэтому удары не наносились по территории, на которой находятся российские военные.

Какие можно сделать выводы. К сожалению, мы все нуждаемся в мировом жандарме. Если бы пять лет назад, когда сирийский режим использовал зарин, такой жандарм дал жесткий отпор, то не было бы пяти миллионов сирийских беженцев, не было бы 500 тысяч жертв войны. Горячая стадия конфликта уже давно бы завершилась.

Из всех арабских народов сирийцы - наиболее европеизированные. Я думаю, что сирийский народ смог бы выбрать демократическую власть и достойно жить в своей стране.

Но президент Барак Обама пошел на договоренности с российским руководством. Договорились, что под присмотром России будет ликвидировано химическое оружие. Все эти договоренности привели к тысячам жертв среди мирного населения.

Несмотря на все предвыборные заявления Трампа - мировой жандарм возвращается.

- Как вы прокомментируете заявление белорусского МИД, который поддержал режим Асада?

- Белорусский режим полностью зависим от Кремля. Иная реакция могла разозлить хозяина. Потому что белорусский режим - абсолютная марионетка Путина.