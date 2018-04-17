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Сайт «Хартия-97» не открывается в России

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  • 17.04.2018, 11:17
  • 2,016

В РФ возникли проблемы с доступом к сайту Charter97.org.

В редакцию стали поступать жалобы от читателей из России на проблему с доступом к сайту «Хартия-97».

Вероятно, трудности с доступом к Charter97.org могли возникнуть из-за блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram. Изначально Telegram обошел блокировку в России с помощью IP-адресов компании Amazon, однако Роскомнадзор заблокировал более полумиллиона из них. Также в реестр запрещенных сайтов попал блок, содержащий более миллиона IP-адресов Google. Сервера сайта «Хартия-97» также находятся в компании Amazon, поэтому у наших читателей на территории РФ возможны перебои в работе сайта.

Уважаемые читатели, сообщайте нам, пожалуйста, в комментариях или по адресу charter97@gmail.com, как работает наш сайт.


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