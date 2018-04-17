Борис Хамайда: Лукашенко не имеет легитимности 2 17.04.2018, 16:47

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Борис Хамайда

Фото: freeregion.info

Вместо Конституции в стране – черная дыра.

12 апреля в Витебске судили старейшего витебского оппозиционера, 70-летнего Бориса Хамайду за то, что он 23 марта поздравлял витебчан со 100-летием Белорусской Народной Республики, пишет сайт vitebskby.com.

Свидетелями на суде выступали милиционеры Инесса Карнюкова и Вадим Коньков. Первая снимала на видео, а второй составил протокол за якобы «несанкционированное массовое мероприятие». Судья Вадим Алексеенко признал Бориса Хамайду виновным и присудил штраф в одну базовую величину.

Как заявил Борис Хамайда:

- В 1996 году произошел антиконституционный переворот. После этого была приостановлена легитимная Конституция 1994 года. Все, что потом происходило: различные назначении на государственные должности, на судейские, прокурорские - все это не легитимно. И пока мы не вернем легитимную Конституцию 1994 года, то ничего положительного здесь не будет. Надо начинать с возвращения именно этой Конституции, тогда все станет на свои места. Судья рассматривает мое дело, но он не имеет права его рассматривать. Фактически да, а де-юре нет, потому что его назначил тот же Лукашенко, а Лукашенко также не имеет легитимности. Все равно за одно цепляется.

Мы обычно говорим: а вот у нас права по Конституции... Нет у нас Конституции, поэтому нет и никаких прав. Надо нашу Конституцию вернуть, тогда у нас появятся и права. Здесь все просто. А пока что вместо Конституции - черная дыра. Все это время мы топчемся на месте, это потерянное время.

Хамайда сказал, что обжаловать приговор не будет, потому что не видит смысла из-за того, что нет легитимных судов. И оплачивать самостоятельно штраф не будет, все равно вычтут из пенсии. А пенсия у оппозиционера 234 рубля.