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На независимого журналиста составили протокол за стрим в Facebook

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  • 17.04.2018, 22:12
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Журналист-фрилансер снимал на видео, как два милиционера проникли во двор общественного активиста Бориса Аникеева.

Журналист-фрилансер Константин Жуковский получил по почте протокол за якобы «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ», передает «Белсат».

Старший участковый инспектор майор милиции Дмитрий Трубнин составил протокол за стрим, который Константин Жуковский устраивал на частном аккаунте в Фейсбуке.

Он снимал на видео, как два милиционера проникли во двор общественного активиста Бориса Аникеева. При этом никаких подтвержденных документально оснований на пребывание в доме Аникеева сотрудники МВД не имели. Кроме того, они закрыли Бориса и членов семьи в доме – никого извне не впускали.

По ч. 2. ст. 22.9 Константину Жуковскому грозит до 50 базовых величин штрафа (1225 рублей).


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