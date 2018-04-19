В Бресте появились десятки баннеров «Свободу Хартии-97!» 19.04.2018, 12:17

Акцию провели в защиту свободы слова в Беларуси и России.

Брест в очередной раз потребовал разблокировать «Хартию-97».

В людных местах города появились растяжки и листовки с надписью «Свободу Хартии-97!».

Жительница Бреста в комментарии «Радыё Рацыя» назвала это общим выражением отношения к давлению на независимую прессу и журналистов как в Беларуси, так и в России:

«Каждая диктатура, каждый диктатор боится свободного слова. Мы видим это на примере Беларуси, где блокируются независимые сайты, где преследуются журналисты, блогеры. В последнее время мы видим это в России, где развернулась настоящая война против социальных сетей. Поэтому обязанность граждан противостоять этому, не давать задушить свободное слово».

По словам брестчанки, нужно, чтобы каждый гражданин Беларуси, кто понимает ценность свободного слова, противостоял этому и делал, что и как мог в направлении защиты свободы независимых масс-медиа.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.