Наталья Радина: Лукашенко отдает белорусское медиапространство под «русский мир» 1 19.04.2018, 12:45

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Наталья Радина

Фото Андрея Дубчака

Чем опасны принятые поправки в Закон о СМИ?

Сегодня в «палате представителей» приняты в первом чтении поправки в закон о средствах массовой информации.

Проанализировав документ, становится ясно, что для государственных СМИ мало что изменится, а вот ряд независимых медиа попадают под удар. Все это обсудили с студии «Белсата» с главным редактором сайта «Хартия’97» Натальей Радиной.

- С момента, как мы узнали про эти поправки, до момента их принятия не прошло даже и месяца. Зачем белорусские власти так спешат?

- А зачем белорусские власти заблокировали сайт «Хартия’97» три месяца назад? Очевидно, что могут быть разные причины. В первую очередь, Лукашенко боится потерять власть, так как абсолютно не популярен в стране. Поэтому диктатор сегодня уничтожает окончательно свободу слова в Беларуси.

Началось это три месяца назад, когда был заблокирован самый популярный независимый медиа-ресурс, с огромной аудиторией и которого белорусские власти очень испугались. Поправки, которые, приняты молчаливым большинством в так называемом «парламенте», будут направлены уже непосредственно на те медиа, которые остались внутри страны. Будут окончательно закручены гайки. В общем-то, сегодня редакторам оставшихся в Беларуси независимых медиа предлагается роль официальных осведомителей спецслужб, попросту «стукачей». Потому что редактора зарегистрированных сайтов будут обязаны предоставлять данные читателей, которые комментируют статьи на этих сайтах, а так же журналистов, которые публикуют статьи. То есть все эти люди окажутся под ударом.

Но что еще опасно. После уничтожения белорусских независимых медиа все информационное пространство Беларуси будет отдано под «русский мир», под влияние путинской пропаганды.

- «Хартию’97» и «Белорусский партизан» блокируют уже три месяца. Вы можете сказать, как изменилась аудитория «Хартии» за это время?

- Мы все равно остаемся сегодня самым популярным независимым сайтом. Для примера скажу, что даже в заблокированном виде мы популярнее в 10-15 раз, чем сайт «Радыё Свабода». Безусловно, мы боремся с блокировкой. Боремся примерно также, как борется сегодня в России Телеграм, предлагаем нашим читателям различные способы обхода блокировки, постоянно пишем о этом, напоминаем, распространяем информацию. И аудиторию мы сегодня сохранили - порядка 800 тысяч уникальных посетителей и 20 миллионов просмотров в месяц. Это все равно достаточно большая аудитория. Заблокировать полностью, конечно же, интернет невозможно, как сегодня это показывает случай с Телеграмом, но тенденция очень опасная, и сегодня очень важна солидарность. Солидарность белорусов, солидарность журналистов друг с другом и реакция международного сообщества на то, что происходит.

Потому что заблокировали «Хартию» в Беларуси, а потом заблокировали в России Телеграм. Это явления одного порядка, одно следует из другого. Поскольку Беларусь была всегда полигоном для России по обкатыванию технологий, репрессий, когда наблюдалось как будет реагировать международное сообщество. И поэтому в этой ситуации, конечно же, очень важно сегодня нам всем объединять усилия, в том числе с нашими российскими коллегами. Я восхищаюсь Павлом Дуровым, который бросил вызов всей российской системе.

- Именно. Меня также интересует как это технически возможно в наше время, потому что насколько я знаю эти новые поправки предусматривают блокировку страниц, которые не получат регистрацию. Все зарубежные СМИ, согласно новым поправкам в закон о СМИ, будут вынуждены регистрироваться и получать разрешение на распространение информации в Беларуси. Я не могу понять как это технически у них получится. Если, например, «Белсат» или еще кто не получит такое разрешение то что? Технически интернет не перекрыть.

- Технически весь интернет действительно не перекрыть. Сегодня мы видим это на примере действий Роскомнадзора. То, что они творят, принимает уже комический характер. Говорят, что Роскомнадзор скоро сам может отключить Россию от системы SWIFT. Цензоры напоминают сегодня питекантропа, который пытается угнаться за сверхзвуковым самолетом. Но я бы не радовалась сегодня, потому что на самом деле очень опасная тенденция происходит. Очевидно, что диктаторы решили превращать свои страны в такие северные кореи. Раньше мы думали, что Северная Корея — это где-то далеко, а у нас еще как-то можно жить, что-то можно делать. Так вот все диктатуры сейчас применяют опыт Северной Кореи.

Если мы сейчас представим карту Евразии, то увидим: в Беларуси Лукашенко – враг интернета, в России блокируют независимые сайты, блокируют социальные сети, в Азербайджане блокируют независимые сайты, в том числе телевидение, которое работает из-за рубежа (это как к вопросу о «Белсате»), блокируется интернет в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, в Турции блокируют независимые сайты, в Казахстане стали блокировать независимые сайты, в том числе зарубежные, в том числе «Форбс», в Китае – файрвол. Большая часть Евразии сегодня без свободного интернета. А что такое страны без свободного интернета? Это диктатуры, это война. Сегодня мы наблюдаем эту кибервойну, которую ведут и Путин, и Лукашенко.

- На последним круглом столе, где Лукашенко собрал прессу, только государственную, говорилось, что белорусского контента должно быть больше, что белорусские государственные СМИ должны захватывать большее пространство, вытесняя независимые СМИ. Не является ли это попыткой очистить поле, чтобы туда вошло больше государственных СМИ и они бы имели большее влияние на белорусов?

- Во-первых, лукашенковская пропаганда с треском проигрывает белорусским независимым медиа, напомню, что до блокировки аудитория сайта «Хартия’97» была больше, чем аудитория государственных медиа в интернете вместе взятых. Люди просто не смотрят лукашенковскую пропаганду. И чтобы Лукашенко ни говорил, он сегодня просто напросто отдает информационное поле Беларуси под влияние российской пропаганды. Потому что что мы сегодня наблюдаем?

- Наоборот, он говорит, что хочет больше белорусского контента и меньше российского.

- Кому вы верите и кого вы слушаете? То, что говорит Лукашенко, советуется умными людьми интерпретировать наоборот. Что мы сегодня видим? Белорусы смотрят российское телевидение, они не смотрят белорусские каналы. Белорусы читают российские, в основном, газеты с огромными тиражами («Комсомольская правда», «Аргументы и факты»), они слушают российские радиостанции в FM-диапазоне или травоядные, не информационные, но с русской попсой белорусские станции. И после блокировки сайта Charter97.org мы увидели просто страшную тенденцию. Идет перетекание белорусов из белорусского сегмента интернета в российский сегмент. За последние три месяца, со времени блокировки «Хартии», количество просмотров белорусами информационных сайтов в российском сегменте резко выросло. Дальше — будет больше. Мы видим, что сегодня Беларусь, в общем-то, подготовлена для оккупации Россией, потому что абсолютно все ее информационное пространство оккупировано путинской пропагандистской машиной. Лукашенко сегодня в общем-то предает интересы родины и сдает Беларусь Путину. Вот что сегодня делает диктатор.

- Страшно ли конкурировать с государственными медиа? Боитесь ли вы этой новой конкуренции, потому что туда даже деньги собираются вложить?

- Я не боюсь. Почему Лукашенко уволил всех своих главных пропагандистов сразу после блокировки сайта «Хартия-97»? Потому что ему на стол положили наши цифры. И он увидел, что вкладывает миллионы государственных средств в свою пропаганду, а белорусы читают «Хартию», которая существует на очень небольшие деньги, потому что она пишет правду. Белорусы не смотрят лукашенковскую кондовую, лживую пропаганду. Потому что когда человек видит, как он живет, он никогда не поверит БТ.

Но повторю, сейчас опасность в том, что с блокировкой, с уничтожением белорусских независимых медиа Беларусь отдается под оккупацию России. Поскольку белорусы верят российскому телевидению. Они же не видят как люди живут в России, и они не видят что там происходит в регионах, какая там нищета. И они верят в эту сказку по российскому телевидению, которая дорогая, талантливая, в которую вкладываются огромные ресурсы.

- А мне кажется, что задачу своим журналистам Александр Лукашенко поставил именно такую: больше показывать Беларусь, качественно, чтобы конкурировать.

- Если он будет показывать правду, давать слово простым людям, как это делает, например, «Белсат» в регионах, если эта боль людей... Мы сами делаем большое количество интервью с людьми из регионов, простыми людьми. Они рассказывают как они живут. Это нищета, это безысходность. И если это будет показано по белорусскому государственному телевидению, если туда будет допущена оппозиция, если там будет реальная дискуссия и полемика, тогда аудитория вырастет. Но пока этого не будет, вся эта ложь, фальшь и пропаганда всегда будет проигрывать независимым медиа.

- Оппозицию никогда не допустят к белорусскому государственному телевидению и такого просто не произойдет, иначе он потеряет контроль над информационным полем.

- Будем добиваться.