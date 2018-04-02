БАЖ: Блокировка «Хартии-97» нарушает права белорусов 2 2.04.2018, 15:38

Минский городской суд отказал в жалобе в связи с блокировкой независимого сайта.

Минский городской суд отказал витебскому правозащитнику Павлу Левинову в удовлетворении его жалобы на решение суда Центрального района, который не стал рассматривать жалобу на Министерство информации в связи с блокировкой «Хартии-97», сообщает сайт baj.by.

В январе Министерство информации ограничило доступ белорусских читателей к самому посещаемому независимому сайту. Вместе с тем министерство даже не объяснило, какие претензии и к каким материалов стали основанием для блокировки.

Витебский правозащитник Павел Левинов считает, что своим решением власти нарушили его право на получение информации. Именно поэтому член Белорусской ассоциации журналистов направил жалобу на решение Министерства информации в суд. 8 февраля суд Центрального района Минска отказал Левинову в возбуждении дела в связи с якобы не подведомственность дела суду.

В четверг, 29 марта Минский городской суд рассматривал жалобу на это решение. Витебский правозащитник еще раз объяснил теперь уже высшему суду свои доводы. К рассмотрению дела присоединилась и Белорусская ассоциация журналистов, представитель которой выразил мнение общественности. Позиция организации по этому делу однозначна: государственный орган ограничил право гражданина на получение информации с сайта Charter97.org, поэтому гражданин должен иметь право обжаловать это решение.

Однако ни доводы Павла Левинова, ни позиция ОО "Белорусской ассоциация журналистов" не были услышаны - суд отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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