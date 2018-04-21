Глава комитета Европарламента по обороне требует немедленно разблокировать «Хартию-97» в Беларуси 1 21.04.2018, 10:59

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Анна Фотыга

Евродепутат от Польши Анна Фотыга сделала заявление по ситуации в Беларуси.

Депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость», глава Комитета ЕП по безопасности и обороне и бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга солидарна с заблокированным в Беларуси независимым сайтом «Хартия-97», осуждает запрет шествия на День Воли и обращает внимание на угрозы от режима Лукашенко.

Сайт Charter97.org приводит полный текст пресс-релиза, распространенного бюро евродепутата Анны Фотыги:

- Методы проведения выборов в местные Советы депутатов в феврале 2018 года привлекли внимание Европарламента к бедственному положению прав человека гражданских свобод и общей политической ситуации в Беларуси.

После 1994 года свободные и справедливые выборы в Беларуси не проводились. Недавно завершившиеся выборы в местные Советы депутатов подтвердили отсутствие приверженности режима Лукашенко к фундаментальным принципам демократии. Несмотря на то, что международные наблюдатели не приглашались, белорусские наблюдатели собрали массовые однозначные свидетельства о так называемых «каруселях»: деятельности, направленной на завышение посещаемости через многократнoe голосование.

Другие поражающие примеры нарушения базовых принципов свободных и демократичных выборов включают в себя запрет на регистрацию оппозиционных политических партий, препятствия в выдвижении независимых кандидатов и нарушения при наблюдении за процессом голосования и подсчетом голосов.

Перед выборами, а также во время их проведения госаппарат проводил обширную кампанию по запугиванию оппозиции. Кампания включала в себя множественные задержания независимых и оппозиционных активистов, политиков и журналистов, а также запрет на проведение демонстраций 25 марта 2018 года по случаю столетия провозглашения независимости Беларуси.

19 апреля в Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси. От имени группы Европейских Консерваторов и Реформаторов слово взяла евродепутат от партии «Право и Справедливость», соавтор резолюции Анна Фотыга.

«Трудная геополитическая ситуация Беларуси не может служить оправданием для применения силы и откровенного запугивания общества. Примером таких действий является недавнее отключение доступа к интернет-сайту «Хартия-97», - сказала глава комитета Европейского Парламента по безопасности и обороне.

Анна Фотыга также подчеркнула, что не может быть оправдания «для создания прямой военной угрозы соседям Беларуси, что было целью военных учений «Запад-2017».

Глава комитета Европейского Парламента по безопасности и обороне также отметила, что Островецкая атомная электростанция представляет собой серьезную угрозу окружающей среде не только в Беларуси, но и в соседних странах.

В резолюции ЕП, соавтором которой является Анна Фотыга, евродепутаты вступились за заблокированный режимом Лукашенко популярный независимый интернет-ресурс «Хартия-97», потребовали, чтобы белорусские власти незамедлительно и безоговорочно сняли блокировку. Европейский парламент призвал Европейскую службу внешних дел и Еврокомиссию уделять приоритетное внимание безопасности АЭС в Островце, и чтобы прогресс в отношениях ЕС -Беларусь зависел от большей открытости и более активного сотрудничества, а также от полного соблюдения в Беларуси принципов демократии и правового государства.