В Минске массово распространяют листовки «Свободу Хартии-97!»1
- 21.04.2018, 12:44
Листовки появились в центре столицы, а также в микрорайонах Малиновка, Юго-Запад, Серебрянка, Восток.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию