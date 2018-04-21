В Минске массово распространяют листовки «Свободу Хартии-97!» 1 21.04.2018, 12:44

Листовки появились в центре столицы, а также в микрорайонах Малиновка, Юго-Запад, Серебрянка, Восток.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.