Пятрас Ауштрявичюс: Минск неправильно воспринял снятие санкций 6 21.04.2018, 20:15

1,836

Пятрас Ауштрявичюс

Фото: DELFI

ЕС не должен повторять ошибок в отношениях с Лукашенко.

Об этом евродепут от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге:

«Ситуация в Беларуси не меняется. Старые проблемы не решаются. Так называемые "выборы" были сфальсифицированы. Применяется смертная казнь. Независимые СМИ преследуются и блокируются.

А Европейский Союз в это время продолжает совершать ошибки в отношениях ЕС-Беларусь. Два года назад, когда сняли часть санкций, Минск воспринял это как неправильный сигнал. Мы не имеем права повторять старые ошибки при переговорах о Восточном партнерстве.

Отношения с Беларусью не могут основываться только на желании Европы предоставлять финансовую помощь на развитие торговли. Наша политика должна быть строго обусловлена соблюдением прав человека.

Островецкая АЭС это прямая угроза безопасности для всех европейцев», - заявил Пятрас Ауштрявичюс.

Напомним, что Европейский парламент на заседании в четверг в Страсбурге принял резолюцию о ситуации в Беларуси.

В резолюции выражается сожаление преследованием в Беларуси независимых журналистов и СМИ во время местных выборов и приводится пример с блокированием информационного портала «Хартия-97» и избиением журналиста телеканала «Белсат» Андрея Козела. Европарламент призвал немедленно отменить блокирование сайта Charter97.org и отказаться от мер, угрожающих свободе слова.