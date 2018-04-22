Евродепутат Чарльз Таннок: Все обещания Лукашенко являются никудышными 6 22.04.2018, 8:40

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Чарльз Таннок

Необходимы санкции со стороны ЕС против режима в Беларуси.

Об этом евродепутат от Великобритании Чарльз Таннок заявил на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге:

- День Воли в конце марта был не только празднованием независимости, но и проверкой состояния демократии в Беларуси. Боюсь, что 2018 год, в котором Лукашенко впервые позволил формальные празднования, не подарил нам приятных сюрпризов. Мы надеялись, что эти празднования окажутся поворотным моментом в отношении репрессий против своего народа (кстати, в Беларуси все еще есть КГБ), однако появились сообщения о задержаниях лидеров оппозиции, их сторонников и блогеров и о том, что до сих пор заблокирован независимый новостной сайт «Хартия-97».

Создается впечатление, что все обещания Лукашенко о стремлении к процветающей демократии в Беларуси являются никудышными.

Несмотря на санкции со стороны ЕС, многочисленные усилия по участию в диалоге о правах человека, не была проведена реформа выборного законодательства, и режим президента Лукашенко продолжает притеснять оппозиционные СМИ и неправительственные организации.

Дверь для конструктивного диалога и сотрудничества остается открытой, однако санкции со стороны ЕС должны сохраняться до той поры, пока не будет достигнут реальный прогресс для белорусов.

Напомним, что Европейский парламент на заседании в четверг в Страсбурге принял резолюцию о ситуации в Беларуси.

В резолюции выражается сожаление преследованием в Беларуси независимых журналистов и СМИ во время местных выборов и приводится пример с блокированием информационного портала «Хартия-97» и избиением журналиста телеканала «Белсат» Андрея Козела. Европарламент призвал немедленно отменить блокирование сайта Charter97.org и отказаться от мер, угрожающих свободе слова.

24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.