Никол Пашинян: Саргсян потерял адекватность, власть перешла в руки народа 2 22.04.2018, 10:20

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Никол Пашинян

Фото: Panorama.am

Серж Саргсян сорвал переговоры с лидером протестов в Армении.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян в ходе встречи с лидером оппозиционной парламентской фракции «Елк», главой партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном назвал шантажом действия оппозиции и покинул зал переговоров, сообщает newsarmenia.am.

«Это шантаж. Если вы будете говорить так, я призываю вас вернуться в поле законности. В противном случае вся ответственность падет на вас», - заявил Саргсян в ответ на заявление Пашиняна о том, что единственной темой сегодняшних переговоров должна стать отставка Саргсяна с поста премьер-министра.

«С нами никто не осмеливается говорить угрозами. Вы не представляете ситуацию в стране, она не такая, какой вы ее знали 15-20 дней назад. Ситуация изменилась, у вас нет той власти, о которой Вам докладывают. Власть перешла в руки народа», - сказал Пашинян.

«От имени народа партия, набравшая 7% голосов не имеет права говорить, и я не желаю продолжать разговор с вами. Если вы не принимаете требование закона – до свидания», - сказал Саргсян и покинул зал переговоров.

После его ухода Пашинян заявил, что Серж Саргсян не владеет ситуацией в стране и призвал граждан в удвоенном масштабе проводить акции гражданского неповиновения, и сегодня в 19:00 собраться на площади Республики.

«Вы увидели, что господин Саргсян потерял адекватность и плохо владеет ситуацией», - заявил Пашинян, комментируя сорванные переговоры.

Лидер оппозиции призвал не проявлять насилия в отношении представителей власти, а полицейских призвал не препятствовать проведение мирных акций.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения.

На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале «бархатной» революции в стране.