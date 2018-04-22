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В Ереване полиция начала стычки с демонстрантами, задержан Никол Пашинян

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  • 22.04.2018, 11:34
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Полицейские начали разгон мирной демонстрации.

Во время шествия протестного движения против премьерства экс-президента Сержа Саргсяна в ереванской общине Эребуни с улицы Арцаха был задержан лидер движения, депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян, сообщает azatutyun.am.

Когда шествие во главе с Пашиняном, который направлялся в административный район Эребуни, дошло до улицы Арцаха, на пути шествия встал полицейский кордон в шлемах и с щитами. Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление, между ними и силами полиции произошло столкновение. Полиция применила шумовые гранаты для сдерживания разгневанных силовыми действиями демонстрантов. Полицейские увели Никола Пашиняна.

Отметим, что до этого Пашинян обратился к полиции, призывая их сложить оружие и присоединиться их борьбе. «Не жертвуйте нашу родину коррумпированному клану, это вопрос будущего ваших детей и семьи. Сложите оружие и присоединитесь к народу», - сказал он.

Затем полицейские начали разгон демонстрации, с применением силы они задерживали участников акции.

Был задержан также другой оппозиционный депутат Сасун Микаелян после того, как он обратился к участникам митинга с призывом не бояться и не расходиться. «Серж Саргсян выставил ультиматум нашей свободе», - заявил Микаелян.

На данный момент есть один пострадавший, его увезли на машине «скорой помощи».


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