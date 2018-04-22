Евродепутат Яромир Штетина: Блокировка «Хартии-97» - пример того, что в Беларуси права человека не соблюдаются 1 22.04.2018, 11:59

Яромир Штетина

Отношения ЕС с Беларусью невозможны в таких условиях.

Об этом евродепутат от Чехии Яромир Штетина заявил на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге:

- Я понимаю, что хорошие отношения ЕС-Беларусь нужны, но я также понимаю, что эти отношения должны быть хорошими тогда и только тогда, когда в Беларуси соблюдаются права человека. Очевидно, что в Беларуси права человека не соблюдаются.

Позвольте мне привести один ясный пример: «Хартия-97», сайт который работает в Беларуси многие годы, и который Лукашенко недавно заблокировал. Название «Хартия-97» происходит от названия чехословацкого антитоталирного движения «Хартия-77», в создании которого принимал участие Вацлав Гавел. Поэтому, чешские и словацкие депутаты Европарламента из группы ЕНП (Европейская Народная Партия) направили верховному представителю ЕС Могерини и еврокомиссару Хану письмо с просьбой o том, чтобы Еврокомиссия в своих отношениях с Минском занималась этим серьезным нарушением свободы слова.

Напомним, что Европейский парламент на заседании в четверг в Страсбурге принял резолюцию о ситуации в Беларуси.

В резолюции выражается сожаление преследованием в Беларуси независимых журналистов и СМИ во время местных выборов и приводится пример с блокированием информационного портала «Хартия-97» и избиением журналиста телеканала «Белсат» Андрея Козела. Европарламент призвал немедленно отменить блокирование сайта Charter97.org и отказаться от мер, угрожающих свободе слова.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.