Сильные кадры: на митинг в центре Еревана вышли 200 тысяч человек

Сильные кадры: на митинг в центре Еревана вышли 200 тысяч человек3
- 23.04.2018, 7:48
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Кампания общенационального сопротивления в Армении набирает обороты.
Во время самого массового митинга в истории независимой Армении, 22 апреля, на который вышли около 200 тысяч человек, был задержан лидер оппозиции депутат парламента Никол Пашинян.
Согласно сообщению, его и несколько других задержанных депутатов обвиняют в «нарушении общественного порядка».
Кроме них, в столице Ереване были задержаны более 230 участников антиправительственной демонстрации, которые пытались заблокировать движение на улицах, ведущих к парламенту. В стычках с полицией получили ранения несколько человек.
Количество протестующих в Ереване, по данным местных СМИ, достигло рекордной цифры в 200 тысяч человек. Ведущий митинга заявил со сцены, что на акцию вышли 160 тысяч человек.
Протесты начались в Ереване 13 апреля. Сторонники оппозиции выступают против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Они считают, что бывший президент таким образом хочет сохранить власть.