«Армяне, за вас!»: Белорусы запустили в Facebook флешмоб
- 23.04.2018, 22:03
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Белорусы поднимают бокалы с коньяком «Арарат» за армянский народ, добившийся отставки Саргсяна.
Известный антижурналист Виктор Малишевский и финансовый аналитик Вадим Иосуб поднимают бокалы с коньяком «Арарат» за армянский народ, добившийся отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, пишет «Салiдарнасць».
Виктор Малишевский решил открыть десятилетний коньяк: «Армяне, за вас».
Вадим Иосуб поддержал его инициативу.
К ним присоединяются и другие белорусы. Так в Фейсбуке стартовал флешмоб «Армяне, за вас!».