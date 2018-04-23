«Армяне, за вас!»: Белорусы запустили в Facebook флешмоб 23.04.2018, 22:03

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Белорусы поднимают бокалы с коньяком «Арарат» за армянский народ, добившийся отставки Саргсяна.

Известный антижурналист Виктор Малишевский и финансовый аналитик Вадим Иосуб поднимают бокалы с коньяком «Арарат» за армянский народ, добившийся отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, пишет «Салiдарнасць».

Виктор Малишевский решил открыть десятилетний коньяк: «Армяне, за вас».

Вадим Иосуб поддержал его инициативу.

К ним присоединяются и другие белорусы. Так в Фейсбуке стартовал флешмоб «Армяне, за вас!».