Дуров, Путин и Google Игорь Яковина

24.04.2018, 15:49

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Как Россия сходит с ума.

Это для Путина и его сверстников интернет – лишь забава. Среди обычно спокойных россиян начинает зреть недовольство

Война российского государства против мессенджера Telegram в последние дни приобретает совсем уж безумные формы. На днях местная цензура запретила россиянам доступ к поисковику Google и его многочисленным сервисам.

Интернет без Google – это как еда без вкуса, как концерт без звука, как кофе без аромата или даже как депутат с чиновником без коррупции. Он просто теряет значительную часть своего смысла. Но вся последовательность событий там была примерно такой.

Владимир Путин столкнулся с серьезными санкциями Запада. Понимая, что в этой ситуации подданные могут его кинуть, он решил поставить под контроль все их коммуникации, чтобы знать, что они там замышляют. Для этого «Роскомнадзор» повелел передать ему ключи шифрования переписки от мессенджера Telegram – самого популярного среди российской элиты и оппозиции.

Создатель Telegram Павел Дуров сказал что никому никаких ключей он не даст, так как их просто нет, и послал «Роскомнадзор» вместе с Путиным подальше. Суд постановил блокировать работу Telegram в РФ. Роскомнадзор начал отрубать в России интернет-адреса, которые использует мессенджер. Буквально за неделю отрубил 18 миллионов таких адресов.

Но тут оказалось, что силы неравны. Создатель Telegram Дуров – гениальный программист с мировым именем. А вставший против него глава «Роскомнадзора» Жаров – недоучившийся врач-анестезиолог из Челябинска. При этом у него там, похоже, все такие: бывший заместитель стал гандболистом. Как? Почему? Неизвестно. Стал и все.

В общем, Жаров умеет только работать топором и перерубать интернет-кабеля. Его усилиями в России вырубились сети банков, аэропортов, магазинов, платежных систем, СМИ – половина интернета легла, включая и сайт самого РКН.

Его по ошибке тоже вырубили. Теперь вот новый успех – отключение Google. Такого не было даже в Ливии, Египте и Сирии во время арабских восстаний! Но вот в России сделали. И это при том, что у одних людей там зарегистрирована почта, другие пользуются картами, третьи таблицами, переводчиком, да много чем еще.

Все это теперь в России работает с перебоями. Древнее выражение «Тебя что, в Google забанили?» из абсурдно-ироничного стало зловещим. РКН, тем временем, объясняет: Google отключили за то, что он позволяет Telegram использовать свои адреса. И это при том, что Google ни формально, ни фактически не является стороной в конфликте.

Это как запретить электричество, поскольку Telegram использует в своей работе электричество! Просто абсурд, безумие. Сейчас к Telegram массово подключаются люди в Европе и США. Тем временем среди обычно спокойных россиян начинает зреть недовольство. Это для Путина и его сверстников интернет – лишь забава. Для юных россиян – это огромная часть их повседневной жизни. Просто так они от него не откажутся, и уже сейчас готовы бунтовать, несмотря на свой нежный возраст.

Те, кто постарше, протестуют иначе. Недавно совсем в Москве случилась диковатая история. Там полиция задержала Марию Алехину и Дмитрия Энтео, которые бросали бумажные самолетики в здание ФСБ. (Бумажный самолет – логотип Telegram). Так вот, Алехина – это бывшая участница группы Pussy Riot. Она два года сидела в тюрьме за танец в ХХС. А ее бойфренд Энтео – в прошлом совершенно адский, полоумный православный активист, отрицавший науку и ненавидящий Дарвина. Однако он вдруг влюбился в Алехину и перековался. Теперь они сладкая парочка и вместе защищают Telegram от ФСБ.

Кстати, их примеру последовали и многие другие россияне. По призыву Дурова, на выходных в Москве и Питере прошла акция: сторонники свободы интернета запускали из окон своих домов бумажные самолетики. Кстати, Жаров пообещал в начале 2019 года отключить в России Facebook – любимую сеть своего начальника, премьер-министра Дмитрия Медведева.

Если бы я что-то подобное рассказал еще год назад, то меня смело можно было бы сдавать в дурдом. Но сейчас это просто описание объективной реальности. По крайней мере, в России мир действительно стал безумным.

Игорь Яковина, «Новое Время»