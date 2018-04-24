VPN расширения помогут вам читать сайт «Хартия-97»6
- 24.04.2018, 17:21
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Сервис Opera VPN, позволявший обойти блокировку нашего сайта в Беларуси, объявил о прекращении работы с 30 апреля.
Предлагаем заранее позаботиться о том, чтобы читать «Хартию-97», в том числе и на мобильных устройствах. Ниже перечислены простые способы, которыми по-прежнему можно пользоваться для обхода блокировки.
VPN расширения для Google Chorme:
1)
a. В поиске Google пишем запрос: Free proxy to unblock any sites
b. Переходим на первую ссылку, откроется новое окно с кнопкой «ADDED TO CHROME»
c. При нажатии на кнопку откроется новое окно, которое можно сразу закрыть и в правом углу браузера покажется иконка.
d. При нажатии на иконку появится окно, в котором необходимо нажать на «Click to Connect»
e. Поздравляю, у вас новый IP адрес.
f. При выборе «Select Automatically» можно выбрать страну, через которую вы будете подключаться.
2)
a. В поиске Google пишем запрос: unlimited free vpn - hola
b. Переходим на первую ссылку, откроется новое окно с кнопкой «ADDED TO CHROME»
c. При нажатии на кнопку откроется новое окно, которое можно сразу закрыть и в правом углу браузера покажется иконка.
d. При нажатии на иконку появится окно, в котором можно выбрать страну, с которой вы хотите подключиться. После выбора страны нажмите на флаг и вы успешно подключитесь к сервису.
e. После удачного подключение в правом углу браузера появится флаг.
Вы успешно подключились.
Подборка: 7 Chrome-расширений для обхода блокировок: https://habrahabr.ru/post/348548/