VPN расширения помогут вам читать сайт «Хартия-97» 6 24.04.2018, 17:21

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Сервис Opera VPN, позволявший обойти блокировку нашего сайта в Беларуси, объявил о прекращении работы с 30 апреля.

Предлагаем заранее позаботиться о том, чтобы читать «Хартию-97», в том числе и на мобильных устройствах. Ниже перечислены простые способы, которыми по-прежнему можно пользоваться для обхода блокировки.

VPN расширения для Google Chorme:

1)

a. В поиске Google пишем запрос: Free proxy to unblock any sites

b. Переходим на первую ссылку, откроется новое окно с кнопкой «ADDED TO CHROME»

c. При нажатии на кнопку откроется новое окно, которое можно сразу закрыть и в правом углу браузера покажется иконка.

d. При нажатии на иконку появится окно, в котором необходимо нажать на «Click to Connect»

e. Поздравляю, у вас новый IP адрес.

f. При выборе «Select Automatically» можно выбрать страну, через которую вы будете подключаться.

2)

a. В поиске Google пишем запрос: unlimited free vpn - hola

b. Переходим на первую ссылку, откроется новое окно с кнопкой «ADDED TO CHROME»

c. При нажатии на кнопку откроется новое окно, которое можно сразу закрыть и в правом углу браузера покажется иконка.

d. При нажатии на иконку появится окно, в котором можно выбрать страну, с которой вы хотите подключиться. После выбора страны нажмите на флаг и вы успешно подключитесь к сервису.

e. После удачного подключение в правом углу браузера появится флаг.

Вы успешно подключились.

Подборка: 7 Chrome-расширений для обхода блокировок: https://habrahabr.ru/post/348548/