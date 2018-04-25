МИД Франции осудил блокировку сайта «Хартия-97» 2 25.04.2018, 8:43

Франция придерживается принципов уважения свободы прессы и свободы мнения.

Министерство иностранных дел Франции осудило блокировку в Беларуси сайта Charter97.org.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обратилась в МИД Франции со следующим вопросом: «Сегодня ровно три месяца с того дня, когда самый читаемый новостной сайт Беларуси Charter97.org был заблокирован в этой стране. «Репортеры без границ» и другие правозащитные организации выступают против этого образцового акта цензуры. Какова реакция Франции?»

«Мы сожалеем о решении заблокировать главный новостной сайт Беларуси Charter97.org, принятом властями этой страны в конце января. Франция придерживается принципов уважения свободы прессы и свободы мнения во всем мире, и в интернете в частности. Подобные ограничения базовых свобод противоречат сближению Беларуси с Советом Европы и Европейским союзом», - заявили в Министерстве иностранных дел Франции.