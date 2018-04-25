Репортеры без границ: Цензура в Беларуси вышла на новый уровень 25.04.2018, 15:55

Международная организация отметила падение уровня свободы прессы в Беларуси в 2017 году.

Как говорится в анализе всемирного индекса свободы печати, наша страна ухудшила положение со свободой прессы, опустившись в рейтинге-2018 на две позиции по сравнению с показателем 2017 года (155 место против 153). Соседями по рейтингу стали такие страны, как Бруней и Руанда. Учитывая, что рейтинг сострит из 180 стран, и Беларусь «плетется» в его конце - ситуация со свободой прессы очевидна.

«В 2017 году было арестовано более 100 журналистов, как правило, при освещении акций протестов, проводимых оппозицией. Некоторые из них были избиты, другие были заключены в тюрьму. Преследование внештатных журналистов, работающих в независимых СМИ, расположенных за границей, которые не имеющих возможность получить аккредитацию в Беларуси, достигло беспрецедентного уровня», - говорится в отчете «Репортеров без границ».

Там также отмечается блокировка интернет-СМИ, что, по мнению экспертов, свидетельствует о выходе цензуры в Беларуси на новый уровень.

Серьезным падением индекса свободы прессы отличились Россия и Турция, а в целом постсоветское пространство является одним из лидеров несвободы прессы в мире. Впрочем, организация отмечает, что даже в демократических странах после смены власти ситуация со СМИ ухудшилась: Дональд Трамп, в частности, уличен в предвзятом отношении к журналистам.

Напомним, что в Беларуси в этом году планируется принять ряд поправок в Закон о СМИ. Власти настаивают, что поправки призваны регулировать спорные места интернета и доступность потенциально опасной информации, правозащитники уверены - государство готово полностью перекрыть кислород независимым СМИ.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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