Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский

26.04.2018, 9:34

Богдан Здроевский

Европарламент внимательно следит за ситуацией с правами человека и основными свободами в Беларуси.

Об этом заявил председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевский в письме представителю «Хартии-97» в Брюсселе.

Глава делегации отметил, что Европейский парламент обращает особое внимание на ситуацию с правами человека и основными свободами в Беларуси и на недостатки, выявленные во время выборов.

Об этом свидетельствуют четыре резолюции, принятые по ситуации в Беларуси в сентябре 2015 года, ноябре 2016 года, апреле 2017 года и апреле 2018 года.

«Хотел бы, как глава делегации, подчеркнуть, что работа, которую в сложных условиях ведет «Хартия-97» по продвижению демократических ценностей в Беларуси, заслуживает самой высокой оценки», - заявил Богдан Здроевский.

Напомним, в последней резолюции Европейского парламента по Беларуси содержится призыв немедленно разблокировать сайт Charter97.org в Беларуси.