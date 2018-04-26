Как врут лукашенковские назначенцы 18 26.04.2018, 12:37

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Андрей Наумович

Фото: souzveche.ru

«Хартия-97» открывается даже в Страсбурге.

25 апреля в Парламентской ассамблее Совета Европы обсуждалась ситуация со свободой слова в Беларуси. Евродепутаты напомнили белорусским «палаточникам» о блокировке в Беларуси сайта Charter97.org.

Но председатель комиссии по правам человека и СМИ «палаты представителей» Андрей Наумович нашел, что ответить. В качестве «доказательства», что белорусам без ограничений доступна любая информация, он предложил коллегам из ПАСЕ лично в этом убедиться ... не выезжая из Страсбурга, передает «Еврорадио».

«Я как-то не всегда понимаю, что сегодня мы не получаем в Республике Беларусь, или граждане Республики Беларусь, достаточно информации. Уважаемые коллеги, если вы сегодня после нашего заседания, выйдите из этой овального зала, включите компьютер - вам доступна любая информация на любых сайтах, которые сегодня идут в Республике Беларусь. Хартия, Еврорадио, Радио Свобода, tut.by, Партизан, БелаПАН - что по душе, то и открывай, и читай! И поэтому я как-то не понимаю этих замечаний, которые сегодня иногда поступают», - заявил в Страсбурге Андрей Наумович.

Напомним, 24 января в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый новостной сайт «Хартия-97».