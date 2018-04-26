Глава МИД Литвы: Блокировка «Хартии-97» - это удар по свободе слова 1 26.04.2018, 12:56

Линас Линкявичюс

В отношениях Литвы и Беларуси есть вопросы, которые мешают прагматичному сотрудничеству.

Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в эксклюзивном интервью Сharter97.org.

- Как на сегодняшний день складываются дипломатические отношения Литвы с Беларусью?

- Отношения на линии Минск – Вильнюс я бы назвал прагматичными, но, конечно, смотря по какому вопросу. По АЭС в Островце наша позиция по-прежнему остается остро негативной, с аргументацией по этой проблеме мы ознакомили как наших региональных партнеров, так и в Европейском Союзе. Во всех остальных областях, таких как транспорт и логистика, перевозка грузов через наши порты – здесь все идет прагматично.

- Тем не менее недавно Беларусь вручила ноту послу Литвы в связи с обнародованной информацией о якобы проблемах при утилизации радиоактивных отходов на Игналинской АЭС.

- Никакого инцидента там на самом деле не было. Белорусская сторона пытается продемонстрировать, что у нас такие же проблемы при закрытии атомной станции в Игналине, как у них при строительстве АЭС в Островце. И что? Ничего. Мы все выяснили, предоставили пояснения что никаких инцидентов не было. В отличии от белорусской стороны, о которой к нам поступает информация о нарушениях и проблемах во время строительства атомной станции в Островце.

- Таких попыток «заболтать проблему» со стороны Минска может быть больше?

- Зависит от того, какой тактики они (в Минске - ред.) будут придерживаться, согласно воле Кремля строя свою АЭС в Островце. Атомная станция в Островце — это российские деньги и технологии, плюс стремление экспортировать энергию в страны Запада, но ни Литва, ни Польша ее импортировать не намереваются.

Такой масштабный и дорогостоящий проект как АЭС, все дальше и дальше толкает Беларусь в объятия Кремля, лишая Минск самостоятельности. У нас в Литве против Беларуси ничего нет, более того нам важен вопрос экономического благосостояния и процветания этой страны.

- Несколько месяцев назад власти Беларуси заблокировали на своей территории наш сайт Charter97.org, ограничив право граждан на информацию.

- Лично мне очень грустно, что Минск решил нанести такой удар по свободе слова. Мое ведомство и высказывалось уже по этому вопросу, и более того, мы соответствующе прореагировали. Мы относимся к такой деятельности Беларуси негативно, свое отношение мы стараемся максимально декларировать.