Леонид Судаленко: Протестная акция «Матерей 328» имеет шансы на успех 2 29.04.2018, 8:20

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Леонид Судаленко

Голодовки протеста должны начаться и в других регионах страны.

Об этом в «Фейсбуке» написал правовой инспектор независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области, лауреат премии «Хартии-97» за 2017 год в номинации «За личное мужество» Леонид Судаленко:

«В Калинковичах начали голодовку шесть женщин, еще шесть — под Минском. Пишут, в ближайшие дня к ним присоединятся еще несколько человек. Иными словами, началась анонсированная голодовка протеста матерей осужденных по статье 328 УК (незаконный оборот наркотических средств), которые добиваются встречи лично с Лукашенко.

Считаю, что протестная акция имеет шансы на возможный успех только в том случае, когда голодовки протеста сегодня начнутся и в других регионах страны. Помните, как это было с печально известным декретом о тунеядцах? Вышли на улицы городов и победили!

Дай Бог Матерям-328 сил и консолидации!

Вместе Вы сила!»