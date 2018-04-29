Как читать «Хартию» после 30 апреля: новые способы 2 29.04.2018, 9:39

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Еще несколько простых способов обхода блокировки сайта.

Сервис Opera VPN, позволявший обойти блокировку сайта Charter97.org в Беларуси, объявил о прекращении работы с 30 апреля.

Предлагаем заранее позаботиться о том, чтобы читать «Хартию-97», в том числе и на мобильных устройствах. Ниже перечислены новые способы, которыми по-прежнему можно пользоваться для обхода блокировки.

Не забывайте рассказать о способах обхода блокировки сайта своим друзьям и близким. Научите пользоваться ими людей пожилого возраста. Выкладывайте тексты самых интересных и важных статей с сайта в своих аккаунтах в соцсетях.

1. Проверенные методы обхода блокировки

Используйте расширения и браузеры со встроенными способами обхода блокировки.

2. Приложения, которые позволяют обойти блокировкую

Утилита Ultrasurf предназначена для устройств с операционной системой Windows и работает со всеми популярными браузерами, в том числе с Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge. Она отличается простотой установки и настройки. Просто распакуйте скачанный файл утилиты в нужной папке и запустите его.

Утилита Betternet также предназначена для устройств с операционной системой Windows и работает с большинством популярных браузеров. Также доступна на Android. После установки и запуска программа интегрируется в системный трей. Для подключения к удаленному узлу нужно вызвать меню приложения и кликнуть на кнопку «Connect». Выбор сервера производится в пункте «Select Virtual Location».

3. Переводчик Google Translate.

Это самый простой способ открыть заблокированный сайт. Дело в том, что любая информация, которую мы вводим в Google Translate обрабатывается на серверах, расположенных в США. Если вы введете адрес заблокированного сайта в левое поле, то в правом появится этот же самый адрес в виде гиперссылки. Нажмите на нее. В большинстве случаев вы сразу попадете на заблокированный сайт. Если это не произошло, на открывшейся странице нажмите «Посмотреть оригинал страницы». Этот метод работает только в полной версии переводчика.

4. Включение режима экономии траффика в браузерах.

Кроме Opera, такая функция присутствует в браузерах Google Chrome, UC Browser, Puffin. Их можно установить как на компьютер или ноутбук, так и на смартфон или планшет. Режим экономии траффика включается в настройках.

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Предыдущие рекомендации по обходу блокировки:

- Пошаговая инструкция по обходу блокировки

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях

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