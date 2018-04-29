Как Израиль сбил пять русских МИГов за три минуты 29.04.2018, 9:39

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История, которую следует вспомнить в связи с ситуацией в Сирии.

30 июля 1970 года израильские ВВС сбили пять советских истребителей МИГ-21. Причем всего за три минуты, пишет Майкл Пек для издания The National Interest (перевод – inosmi.ru).

Сегодня, когда в Сирии схлестнулись Америка, Россия и Израиль, эта история 48-летней давности навевает зловещие ассоциации. Тогда в переплет попал Египет, сателлит советского государства. Униженный сокрушительным поражением в Шестидневной войне 1967 года, президент Египта Гамаль Абдель Нассер затеял новое соперничество с Израилем, на сей раз уже без риска проиграть в открытой борьбе. В Войне на истощение 1967-1970 Египет расстреливал израильские позиции вдоль Суэцкого канала из артиллерии и делал ставку на десантно-диверсионные вылазки.

Но Израиль, опасаясь потерь и неспособный одолеть многочисленные арабские армии в открытой борьбе, нанес ответный удар своим излюбленным оружием — ВВС, чей воздушный блицкриг ранее сыграл ключевую роль в победе в Шестидневной войне.

Израиль стал наносить ответные авиаудары по египетскому тылу свежеприобретенными в Америке «фантомами» F-4. Нассер обратился за помощью к СССР, и вдоль Суэцкого канала появилась густая сеть ПВО. Израильским ВВС удалось сбить множество египетских самолетов, однако Израиль и сам понес ряд потерь. Батареи СА-2 и СА-3 ставили дальнейшие израильские операции в районе канала под угрозу (к слову, американские пилоты попали в подобную ситуацию в небе над Ханоем).

Таким образом, зенитные комплексы стали для Иерусалима красной линией. Но потом все же отыскалась соломинка, сломившая верблюду спину. Ею стали советские эскадрильи МИГ-21, патрулирующие воздушное пространство над Египтом. Поначалу советы и израильтяне тщательно друг друга избегали (примерно как сейчас делают израильские, американские и российские ВВС в небе над Сирией). Но затем советы принялись перехватывать израильские удары и даже повредили израильский штурмовик А-4 «Скайхок» ракетой класса «воздух-воздух» 25 июля 1970 года. Из-за зениток и МИГов израильские пилоты окрестили район вокруг канала «Техасом», по аналогии с Диким Западом.

В Израиле решили, что советы пора проучить. Но урок этот должен быть хорошо подготовлен. Переговоры советских военных постоянно прослушивались русскоязычными радистами, и израильские ВВС хорошо представляли, с чем имеют дело.

Операция «Римон 20» представляла собой воздушную ловушку. «План был очень прост, — пишет историк Шломо Алони (Shlomo Aloni), — четыре "миража" пролетят на высоте в построении, типичном для самолетов-разведчиков, чтобы привлечь внимание советских МИГов. "Миражи" пролетят попарно, и на радарах противника это будет выглядеть как обычная рекогносцировка». Одновременно ряд «фантомов» и «миражей» будет летать на низкой высоте над Синайским полуостровом, в зоне, подконтрольной Израилю и недоступной для египетских радаров — готовые нанести решающий удар, если советы клюнут на фальшивых разведчиков и подлетят ближе к границе.

Из множества добровольцев отобрали самых лучших и самых опытных. Пилоты ВВС были готовы на все, но питали свои опасения. «Нет, мы не боялись. Просто не знали, чего ожидать. У них же имелись другие, более продвинутые вооружения, — вспоминает один израильский летчик, — но нам сказали, что пора показать русским, что такое настоящий «Техас».

Вечером 30 июля советы проглотили наживку. 24 МИГа-21 были подняты в воздух по тревоге, чтобы перехватить лжеразведчиков. Однако вместо легкой добычи им предстояло встретиться с шестнадцатью «фантомами» и «миражами».

Всего за три минуты было сбито пять МИГов, два сбили «фантомы», «два» — миражи, и еще один был сбит совместными усилиями. Один из МИГов был уничтожен «на невероятно низкой высоте» управляемой ракетой AIM-7 «Спэрроу», изначально рассчитанной на другой диапазон. Другой израильский экипаж преследовал свой МИГ с высоты 4 500 метров до 600 метров, где и уничтожил его ракетой AIM-9D «Сайдуайндер», пишет Алони. Мало того, что израильтяне действовали ловко и слаженно, им еще и несказанно повезло. Одному советскому пилоту удалось сесть «фантому» на хвост и даже выпустить ракету теплолокационного наведения «Атолл» — но она почему-то не взорвалась.

В победе израильтян была поэтическая справедливость. Сами они не только не злорадствовали, но даже определили сбитых летчиков как египтян. Торжествовали сами египтяне, которых допекало снисходительное отношение русских советников. «Египтяне не могли удержаться от смеха, глядя на советский провал, — пишет один израильский автор, — после этого воздушного боя Нассеру пришлось издать приказ, запрещающий египетским эскадрильям смеяться над русскими инструкторами». Войну на истощение США, в конечном счете, удалось остановить, добившись перемирия — но не арабо-израильский конфликт. По условиям перемирия, зенитные установки остались на своих местах вдоль Суэцкого канала, о чем израильтяне впоследствии горько пожалели. Спустя три года советы сполна рассчитались за ту неудачу, когда зенитки, поставленные в Египет и Сирию, нащелкали массу израильских самолетов над Суэцким каналом и Голанскими высотами.

Но сами советские пилоты и советники тут оказались не у дел. Президент Египта Анвар Садат прогнал их в 1972 году.

Сегодня, Израиль, США и Россия изо всех сил пытаются избежать конфликта в небе над Сирией. Но, как и тогда в 1970-м, близость войск создает дополнительные риски: американские авиаудары уже унесли жизни сотен человек, включая российских наемников. Поскольку Израиль продолжает атаковать сирийские цели или иранские войска на территории этой страны, нетрудно представить себе сценарий, при котором российские перехватчики или зенитки начнут сбивать израильские самолеты. Как и тогда в 1970-м, вопрос лишь в том, когда эта пороховая бочка взорвется.