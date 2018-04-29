Как сохранить здоровье, работая в офисе 1 29.04.2018, 18:36

Хорошее самочувствие поможет трудиться результативно.

Работа – значимая часть нашей жизни, но трудиться важно так, чтобы сохранить самое ценное: здоровье. Сделать это бывает непросто, но при правильном отношении – возможно.

Забота о своем здоровье на рабочем месте начинается уже в тот момент, когда вы отправляете резюме и идете на собеседование. Обратите внимание, как в компании относятся к сотрудникам: комфортные ли рабочие места, достаточно ли пространства и света. Не жалуются ли сотрудники на форумах на постоянные переработки. А возможно, о своем отношении к здоровью сотрудников работодатель пишет даже на своем корпоративном сайте или рассказывает на собеседовании. Например, в некоторых компаниях даже есть собственный спортзал, оплачиваются спортивные абонементы, или сотрудники организовывают беговые клубы и другие спортивные активности. Во многих компаниях предоставляется медицинская страховка, пишет newsyou.info.

Как сохранить здоровье, работая в офисе?

1. Двигайтесь

Многие проблемы со здоровьем офисных сотрудников связаны с сидячим образом жизни. Важно использовать любую возможность, чтобы двигаться. Самые продвинутые компании даже организовывают для сотрудников т.н. фитнес-ланчи – приглашают в офис тренера, чтобы провести короткую тренировку. Если этого нет – возьмите ответственность на себя: прогуляйтесь в обеденный перерыв, лишний раз пройдитесь по офису, а не напишите коллеге в мессенджере, воспользуйтесь лестницей вместо лифта. Полезно выполнять простые упражнения, чтобы размяться.

2. Питайтесь правильно

Сложно соблюдать это правило, особенно когда на работе аврал. Максимум, что успеваешь сделать – быстро съесть бутерброд, не отходя от компьютера. Но это неправильно, и такие привычки, скорее всего, сыграют злую шутку со здоровьем. Берите с собой полезную еду из дома или выбирайте такие блюда в офисной столовой, не забывайте про овощи и фрукты в течение дня, а также соблюдайте питьевой режим. Правильное питание – вопрос не графика, а привычек и настроя.

3. Берегите зрение

Поскольку большую часть рабочего времени офисные сотрудники проводят за экраном компьютера, зрение может ухудшиться. Поэтому обязательно позволяйте глазам отдохнуть. А еще полезно распечатать и положить на рабочем столе схему гимнастики для глаз, чтобы выполнять ее, когда выдается свободная минутка.

4. Психологическое здоровье

Профилактика психологического здоровья – не менее важное правило. Здесь ключевую роль играет соблюдение баланса работы и отдыха. Научитесь расставлять приоритеты: это поможет выполнять важные задачи в срок. Обязательно устраивайте себе пятиминутки отдыха и не забывайте про обеденный перерыв: только так можно работать продуктивно в течение дня. Иначе эффективность падает, задачи накапливаются, и аврал становится постоянным. Также важно научиться конструктивно решать конфликты: это часть рабочего процесса, и избежать конфликтных ситуаций получается редко, но наше отношение к ним – это наш выбор. А также научитесь корректно отказывать коллегам, если просьбы становятся навязчивыми, отнимают много времени, отвлекают вас от непосредственных обязанностей.

Забота о собственном здоровье – это тоже важная часть рабочего процесса: хорошее самочувствие помогает трудиться результативно.