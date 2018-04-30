Чешские и словацкие депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию поддержать «Хартию-97» 1 30.04.2018, 12:19

Депутаты считают своей моральной обязанностью добиваться возобновления работы Charter97.org в Беларуси.

12 депутатов Европарламента из Чехии и Словакии, состоящие в группе Европейская Народная Партия (ЕНП), обратились с официальным письмом к верховному представителю Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини и к еврокомиссару по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесу Хану.

Инициатором письма в поддержку сайта «Хартия-97» выступил чешский политик, один из участников чехословацкой «Хартии-77» Яромир Штетина. Приводим текст документа полностью:

- Мы, представители чешской и словацкой делегаций в группе ЕНП в Европейском парламенте хотели бы обратить ваше внимание на Беларусь и на еще один случай преследования независимых средств массовой информации.

С 24 января 2018 года в Беларуси заблокирован доступ к оппозиционному сайту «Хартия-97».

Chartеr97.org - это ведущий независимый интернет-портал в Беларуси. Этот популярный независимый интернет-сайт был заблокирован по распоряжению Министерства информации без предупреждения и без обоснования. До блокировки у Charter97.org было до 250 000 уникальных посетителей в день, до 2,5 миллионов - в месяц и до 50 миллионов просмотров страниц в месяц. За время существования сайта журналисты прошли через аресты, избиения, запугивания, угрозы жизни, тюремное заключение и пытки.

В 2016 году ЕС отменил санкции против Беларуси. ЕС предоставляет Беларуси финансовую помощь во многих областях, включая бизнес и экономическое развитие. Поэтому, по нашему мнению, подход ЕС по отношению к Беларуси и к финансовой помощи должен стать более зависимым от прогресса в сфере прав человека и плюрализма средств массовой информации.

В этом году Charter97.org отмечает свою двадцатилетнюю годовщину. За двадцать лет до основания сайта, во времена глубокого коммунизма, в бывшей Чехословакии «Хартия-77» являлась платформой сопротивления и источником правды для наших народов. Мы чувствуем моральную обязанность добиваться возобновления работы Charter97.org на территории Беларуси.