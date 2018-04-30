В Москве протестовали против блокировки Telegram (Видео, онлайн) 3 30.04.2018, 14:15

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Фото: @anna_plst

Участники акции пришли с плакатами и бумажными самолетиками.

В Москве 30 апреля прошел митинг протеста против запрета в России мессенджера Telegram.

Русская служба Радио Свобода вела прямую трансляцию с проспекта Сахарова, где власти Москвы согласовали акцию с участием пяти тысяч человек, сообщает "Настоящее время".

Митинг организовали активисты незарегистрированной в России Либертарианской партии. Ее поддержали основатель Telegram Павел Дуров и политик Алексей Навальный.

"Блокировка Telegram – это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу", – говорится в заявлении организаторов.

Фото: @mr_trupoed

29 апреля Павел Дуров призвал москвичей выйти в понедельник на митинг за свободу интернета. В своем сообщении в социальной сети "ВКонтакте" он назвал планируемое мероприятие "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

13 апреля Таганский районный суд города Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписок пользователей.

Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке.

Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

28 апреля в Роскомнадзоре сообщили о разблокировке трех миллионов IP-адресов Amazon и заявили, что теперь связанные с Telegram адреса блокируются отдельно.

В последние полгода у мессенджера также регулярно происходят сбои в подключении и отправки сообщений между пользователями в Азии и Европе, в том числе из-за отключения электричества. В последний раз массовый сбой происходил 29 марта.

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