«Мало того что на субботнике отработал, так еще и деньги пришлось сдать» 7 30.04.2018, 15:42

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Вынуждать работника перечислять деньги — незаконно.

Читатель onliner.by под ником Аспид рассказал, что на предприятии в «общереспубликанский субботник» он и его коллеги по цеху, как и вся страна, вышли поработать. «Но после субботника к нам пришли и стали говорить, что нужно с каждого перевести по 4 рубля. По какому такому праву?» — задается вопросом он.

— Мы работали на субботнике примерно часа два. Вроде бы все было добровольно, но начальство нам рекомендовало быть, — рассказывает читатель. — На этой неделе нам в цех принесли бланк и сказали ставить подписи за то, что мы добровольно сдадим деньги: по 4 рубля для рабочих и по 6 рублей для ИТР. Мол, эти деньги снимут с зарплаты. Сдали все, но не по 4 или 6 рублей, а поменьше. Ну а как не сдашь — нам намекнули, что могут быть вопросы с премией. У меня все равно вопрос: почему мы выходим на субботник, а еще и сдаем какие-то деньги? Как это регулируется?

Вопрос читателя журналисты отправили адвокату Сергею Зикрацкому. Он отмечает: по закону и субботник, и перечисление денег — процедуры добровольные, вынудить работника это сделать никто не может.

— По закону никто не может заставить работника выходить на субботник — это во-первых, — отметил Сергей Зикрацкий. — Во-вторых, если человек вышел на субботник, то заработок, который он заработал на субботнике, перечисляется на специальный счет только по его желанию. И в-третьих, ни о каком сборе средств речи быть не может. Поскольку сбор средств и их перечисление вообще не предусмотрены законодательством о проведении субботников.