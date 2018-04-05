Жители Березы потребовали разблокировать «Хартию-97» 5.04.2018, 21:14

Широкоформатные плакаты и листовки появились на улицах города.

Листовки с требованием разблокировать «Хартию-97» и инструкцией, как ее обойти, заинтересовали неравнодушных горожан.

Один из читателей «Хартии» считает, что это посыл власти, которая показала свою слабость. Сейчас запретить что-то в интернете невозможно, говорит «Радыё Рацыя» житель Березы.

- Я читаю «Хартию-97». Мне нравится, что на ней ставится правдивая информация. Она объективно освещает все вопросы. Появление этих листовок говорит о том, что все-таки народ небезразличен к тому, что власть пробует избавиться от этого сайта. Но я думаю, что сайт этот будет жить.

По словам мужчины, стыдно за власть, которая в центре Европы делает наступление на свободу слова. Это просто позорно.