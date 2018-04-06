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В Минске cнова потребовали разблокировать «Хартию-97»

  • 6.04.2018, 11:08

Баннер с требованием разблокировать независимый сайт вывесили в столичном парке.

Сегодня в минском парке, который находится на перекрестке проспектов Машерова и Победителей, была вывешена растяжка в поддержку заблокированного в Беларуси сайта «Хартия-97». Об этом сайту Сharter97.org сообщил читатель.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.


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