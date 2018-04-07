«Немецкая волна»: Чем грозят поправки к закону о СМИ белорусским сайтам 7.04.2018, 10:41

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Это чиновничий произвол - что хочу, то и ворочу.

Разговоры о том, что в Беларуси будет принят документ, регулирующий деятельность сетевых изданий, ведутся в стране давно. И, как стало известно, сейчас на рассмотрении нижней палаты белорусского «парламента» находится подготовленный правительством законопроект о поправках к закону о СМИ, передает Немецкая волна.

Он поступил в распоряжении Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в конце марта от парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. БАЖ всегда выступала за то, чтобы принимать участие в работе над документами, регулирующими деятельность СМИ. Свои замечания ассоциация намерена представить 9 апреля.

"Отправить проект на доработку и экспертизу"

Власти объясняют необходимость принятия поправок благородными мотивами. Так, министр информации Александр Карлюкевич в интервью газете "Советская Белоруссия" отметил, что документ основан на мировом опыте, обещает равные условия работы для всех журналистов, обеспечит ответственность владельцев сайтов за информацию, размещенную в сети. Как выразился Карлюкевич, "вместо гуляйполя-злословия будет комфортная интернет-среда".

В благородности порыва властей сомневаются, однако, собеседники DW. Более того, как сказал руководитель Белорусской ассоциации журналистов, юрист по образованию Андрей Бастунец: "Авторы законопроекта учли не мировой опыт, а недавние изменения в законах о СМИ в России и Казахстане".

Поэтому БАЖ предлагает направить проект закона на доработку и привлечь к работе над ним белорусских журналистов и владельцев сайтов, а также международные организации, например, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Регистрация - необоснованное ограничение свободы СМИ

Андрей Бастунец назвал DW основные нововведения и объяснил проблемы, которые они вызовут. Так, планируется ввести разделение интернет-ресурсов на зарегистрированные как СМИ и все остальные, однако санкции - в виде блокировки, ограничения доступа к ресурсу или штрафы - предусмотрены для всех. Сотрудники интернет-ресурсов, зарегистрированных как СМИ, получат статус журналистов, но в белорусских условиях это не гарантирует дополнительных прав и свобод, в частности, неприкосновенность со стороны сотрудников правоохранительных органов при освещении уличных демонстраций или акций протеста.

Помимо этого, констатирует Бастунец, планируемая процедура регистрации интернет-СМИ сложна и является необоснованным ограничением свободы мнений. Так, общий порядок регистрации предусматривает наличие юридического лица, офиса, а пост главного редактора может занимать только гражданин Беларуси с пятилетним опытом работы в сфере СМИ на руководящих должностях. Через это сито пройдут лишь считанные издания Байнета, прогнозирует руководитель БАЖ.

Юристы Белорусской ассоциации журналистов предлагают упростить порядок регистрации и исключить из законопроекта требования, которые, по их мнению, ограничивают права владельцев сайтов и пользователей. Речь, в частности, идет об идентификации пользователей на форумах и об ответственности владельцев сайтов за содержание комментариев к статьям. По мнению Бастунца, конституции страны противоречат и оговоренные в документе внесудебные санкции по результатам мониторингов, инициированных министерством информации

Вместе с аудиторией может уйти реклама

В нынешнем виде поправки к закону о СМИ вызывают нарекания и у владельцев сетевых ресурсов. "До сих пор все поправки в этот закон шли в сторону ужесточения. Не стал исключением и нынешний законопроект", - посетовал DW совладелец крупнейшего белорусского интернет-портала tut.by Юрий Зиссер. Он отметил внесудебный порядок фильтрации сайтов и восстановления доступа к ним. "Это чиновничий произвол - что хочу, то и ворочу", - пояснил Зиссер.

Если tut.by зарегистрируется как СМИ, то формально появятся права, но де-факто ничего не изменится, потому что госорганы могут не отвечать на запросы журналистов и после регистрации, то же самое и с аккредитацией на разные мероприятия, которая может быть предоставлена, а может и нет без каких либо на то объяснений. Хуже, по словам Зиссера, будет, если дадут регистрацию, а потом лишат - тогда уже вообще станет невозможно работать с госструктурами.

Требование авторизации пользователей на белорусских ресурсах, продолжает Зиссер, чревато повторением "телевизионной ситуации, когда все смотрят российское телевидение". "Не уверен, что уход на российские сайты - это хорошо для Беларуси", - предостерег он. Вместе с аудиторией уйдет и реклама, что ставит под угрозу существование СМИ.

Поправки к закону о СМИ: "никаких прав, одни обязанности"

Блогер и владелец сайта аntijournalist.by Виктор Малишевский назвал DW единственный, по его мнению, "плюс" законопроекта - создание правового поля для интернет-ресурсов, так как ранее его не было. Но для него лично поправки не сулят ничего хорошего: никаких прав, одни обязанности плюс штраф (до 2,5 тысяч долларов США) за нарушение закона и возможность заблокировать сайт без предупреждения.

Совершенно очевидно, что законопроект писали не для того, чтобы облегчить жизнь независимому медиасектору, замечает главный редактор интернет-издания gazetaby.com Александр Старикевич. Статус СМИ мог бы быть хоть каким-то "плюсом", полагает он, однако документ задает слишком высокую планку для онлайн-медиа. "В результате никаких пряников они не получат, а все причитающие кнуты - да", подытожил Старикевич.

Собеседники DW не исключают, что власти могут вступить в диалог с БАЖ и даже отправить законопроект на международную экспертизу, но прислушиваться к рекомендациям они будут так же, как в случае с избирательным законодательством. Если что и исправят, то, не затрагивая главного, действительно меняющего ситуацию.

Напомним, 24 января в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт «Хартия-97».