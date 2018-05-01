Правда жизни от сельчан из-под Минска: Жировки выше, чем зарплаты 3 1.05.2018, 8:57

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Извещений от ЖКХ каждый месяц ждут, как объявления войны.

Отчаяние и паника. С таким настроением ежемесячно ждут свои новые «жировки» жители общежития «Жилищника Минщины» в деревне Семково, сообщает «Белсат».

Счета только за электричество на один двухкомнатный блок доходят там до трехсот рублей. Семьи проваливаются в долговые ямы, начисляются астрономические пени. Как так получилось, и что делают власти?

52 семьи в общежитии в деревне Семково живут в однокомнатных или двухкомнатных блоках. Но за электричество уже второй год платят в разы больше, чем если бы каждый из них жил в многоэтажном коттедже.

«Вот у меня 8 человек, семья многодетная. И я за каждого плачу по 350 киловатт. Мы живем под одной лампочкой, и я должна платить за подсобное помещение 2000 киловатт за свет», – рассказывает жительница общежития Марина Патрусева.

Марина Патрусева работает уборщицей – 300 рублей в месяц. Ее ежемесячный счет за электричество – 200 рублей. На сегодняшний день «Белэнерго» уже насчитало ей две тысячи рублей задолженности, из которых 600 рублей – это пеня.

Наталья Клюйкова работает поваром в детском саду, одна растит двоих детей. Денис ходит в первый класс. Маленькая Вика готовится к своему третьему дню рождения. Наталья с ужасом ждет этой радостной, казалось бы, даты, так как тогда закончится ее полная государственная помощь по уходу за ребенком. Пока мать оплачивает коммунальные исключительно из этих денег. Как только та субсидия закончится, перспектива этой семьи – водоворот задолженностей и пеней.

«У меня на полставки – 130 рублей. А коммуналка – вот 175. И сад 77 рублей. Так за что жить и платить? И детей кормить?», – жалуется Наталья Клюйкова.

Резким контрастом с разрухой, которая царит снаружи здания и в подъездах, как и у остальных жителей, выглядит отремонтированная и ухоженная комната Карины – матери двух маленьких детей.

«У нас было прописано 5 человек, мы платили по 40 с чем-то рублей в месяц. А потом у нас резко получился миллион, два. Сейчас у нас прописано 4 человека, я сижу в декретном, муж работает один. И, получается, мы платим из детской помощи», – говорит Карина Носковец.

Коммунальные платежи этих людей подскочили в конце 2016 года. Согласно ответу, который они получили из Минрайисполкома, до тех пор на общежитие начислялись киловатты согласно установленной нормы, а не по фактическому потреблению. Начальник местного ЖЭУ утверждает, что люди и в самом деле палят электричество сверх нормы, так как у них стоят бойлеры и обогреватели.

Дело в том, что еще более 10 лет назад общежитие отключили от горячей воды. Позже, когда по соседству построили пятиэтажный дом, резко снизилась температура в батареях, утверждают жители. Они уже второй год просят поставить индивидуальные счетчики на блоки – чтобы иметь возможность экономить. Начальник ЖЭУ в присутствии съемочной группы «Белсата» заявил, что у его службы на это нет средств. Но до среды пообещал представить смету на то, чтобы жители сами установили себе индивидуальные счетчики.

В среду съемочная группа «Белсата» снова отправится в Семково проследить, как выполняются договоренности жителей из ЖЭУ. Но даже если вопрос со счетчиками решат, концептуальная проблема останется. У людей сперва отобрали горячую воду, потом нормальное тепло, а теперь лишили финансовой возможности обеспечивать себе это самим – сделав непомерно дорогими в пользовании их электроприборы. Когда власти вернут им доступное тепло в комнатах и кранах – вопрос к Минрайисполкому и «Белэнерго».