Организатор митинга за Telegram: Мы стоим против орды 1.05.2018, 11:40

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Без интернета не получится ничего.

Настоящее Время публикует полную речь одного из организаторов митинга за Telegram Михаила Светова на московском митинге 30 апреля.

"Привет, будущие свободные люди!

Я называю вас будущими свободными людьми, потому что пока мы несвободны. Пока нас держат взаперти. Пока нас держат в этих рамках. Я призываю вас помнить имена людей, которые превратили нашу страну в ту тюрьму народов, которой она является сегодня, в то несвободное государство. У этих людей есть имена. Это не только [депутат Госдумы Ирина] Яровая, это не только члены РКН, это – весь кабинет путинского правительства и лично Владимир Владимирович Путин.

Они превратили нашу страну в несвободное общество. Они отняли у нас все те свободы, которыми наслаждаются все нормальные люди. Сначала они отняли у нас Конституцию. И мы забыли и простили. Затем они отняли у нас честные, справедливые суды. И мы забыли и простили. Наконец, они отняли у нас свободу слова и СМИ. И снова мы забыли и простили.

Поэтому, я напоминаю, что мы сегодня вышли не просто за интернет. Мы сегодня вышли за гражданские свободы, от которых у нас осталось всего ничего.

Куда сегодня бегут люди, когда у них возникает какая-то проблема? Они бегут в интернет, потому что их игнорирует власть. Интернет – это единственный способ привлечь внимание. Когда дети горели в Кемерове, а СМИ больше суток молчали, куда побежали люди сообщать о трагедии? Они побежали в интернет. И мы вышли за эту свободу. Куда побежали люди, когда в Волоколамске детей начали травить удушливыми газами с помойки, которой владеют чиновники? Они побежали в интернет, потому что СМИ их не слушает, потому что власти на них наплевать.

Интернет – это последняя отдушина, которая осталась у каждого из нас для того, чтобы добиться хотя бы каплю справедливости. А если не справедливость, то хотя бы быть услышанным. И мы вышли сегодня за это. Спасибо вам!

Сегодня я вижу здесь разные флаги. В том числе, движений, с которыми я не согласен. Я вижу "Левый фронт". Я вижу либералов. Я вижу националистов. Потому что сегодня мы все сидим в одной лодке. Потому что когда наших активистов пытают, как это сейчас происходит с активистами "Левого блока", интернет – это единственное место, где они находят поддержку. Потому что когда на националистов шьют липовые дела, как произошло с [бежавшим из России лидером националистической "Лиги обороны Москвы" Даниилом] Константиновым, мы бежали в интернет, у нас не было выбора. Либералы и либертарианцы, мне вам нечего объяснять, потому что вы и сами все знаете.

Интернет – это наша общая ценность, без которой с нами сделают все, что угодно. Я еще не закончил. Когда я был маленький и только начинал учить историю, я не мог взять в толк, а как так получилось, что свободные люди дали себя закрепостить. Как так получилось, что в стране появилось крепостное право.

Неужели люди не понимали, что с ними делает власть. Неужели люди не понимали, что они превращаются в рабов. И сейчас мы этот самый процесс закрепощения наблюдаем изнутри. С нами происходит все тоже самое.

Если сегодня мы сдадим интернет, с нами можно будет сделать все, что угодно. Они уже делают с нами все, что хотят. Все, что мы им противопоставляем, это вот эти бумажные самолетики, которые, конечно, выглядят очень фотогиенично, но они совершенно не страшат тот режим, который не позволяет нам быть свободными.

Знаете, я не либерал. Потому что либералами в нашей стране называют людей, которые помогли олигархам разворовать нашу страну в 90-х. Когда Путин говорит, что он либерал, я ему верю. Потому что он со страной делает тоже самое.

Я – либертарианец. Я – патриот. Я считаю, что русские люди ничем не хуже людей на Западе. Я считаю, что мы заслуживаем же тех же свобод, того же благосостояния и того же закона, которым наслаждаются все нормальные люди. Потому что мы – народ-европеец. Мы имеем право наслаждаться всем тем, чем наслаждаются европейцы.

Сегодня мы вышли с вами против орды. Против этого Левиафана, который держит нашу страну в нищете и несвободе. Нельзя с этим мириться. Поэтому сегодня мы выдвигаем власти ультиматум – до 5 числа должны прекратиться блокировки в интернете и начаться процессы отзыва закона Яровой, который превращает нашу страну в тюрьму. Без этого у нас ничего не получится.

Мы – патриоты. Мы хотим России лучшего. Мы любим нашу страну. Мы – достойный народ. Мы достойны свободы. Интернет – это часть прекрасного будущего. Без интернета не получится ничего.

А чтобы эти люди не ушли – и это последнее, что я сегодня скажу, – чтобы в нашей стране стало жить свободно, мы действительно должны не забыть и не простить. Когда у нас что-нибудь получится – а у нас обязательно все получится – мы должны запомнить этих людей. И поступить с ними гораздо гуманнее, чем они поступили с нами. Мы должны подвергнуть их люстрации. Люстрации!

Без люстрации не получится вообще ничего. Без люстрации эти люди переобуются и повторится сценарий 90-го года, когда бывшие коммунисты и члены КПСС переделывались в либералов и делали вид, что власть сменилась. А я вам скажу, как выглядит сменившаяся власть. Она не может выглядеть так, что весь Кабинет министров Путина состоит из членов КПСС. Он не может выглядеть так, что в стране президентом является бывший чекист. У нас ничего не получилось тогда. Мы должны научиться на собственных ошибках и требовать свободы и люстрации. Потому что мы – народ-европеец. И потому что мы – патриоты. Мы стоим против орды. Люстрации!

Спасибо вам, я вас очень люблю. Будьте смелыми, будьте отважными и тогда у нас обязательно все получится. И мы станем частью прекрасного развитого, цивилизованного мира. Спасибо!"

В Москве 30 апреля прошел митинг протеста против запрета в России мессенджера Telegram. Власти Москвы изначально согласовали акцию на пять тысяч участников, но по подсчетам "Белого счетчика", в нем приняли участие 12,3 тысячи человек: столько людей прошли через рамки к 15:30. После этого рамки сняли и еще несколько групп людей пропустили без них.