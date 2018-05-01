Арестованы активисты Народной Грамады и «Европейской Беларуси» 10 1.05.2018, 13:26

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(обновляется) Пятерых человек задержали на акции официальных профсоюзов.

Сегодня в Минске на акции официальных профсоюзов, которая проходила в Парке Победы возле проспекта Победителей задержали пятерых активистов партии Николая Статкевича БСДП (Народная Грамада), сообщил корреспондент Charter97.org из Минска.

Активисты успели поднять флаги и развернуть плакаты с требованием отменить декрет №1 и социальными требованиями.

На данный момент известно, что задержаны генеральный секретарь партии Сергей Спариш, руководитель Минского городского комитета партии Валентин Трокский, активист Андрей Шипулин и еще двое активистов.

— Мы успели развернуть наши плакаты. Многие обычные участники акции, которых официальные профсоюзы отправили на маевку по разнарядке, сразу поддержали нас. Некоторые фотографировались с плакатами. Особенно популярным был лозунг «Усатого петуха посылай». Через несколько минут нас задержали и доставили в РУВД. Сейчас требуют, что мы стояли лицом к стене, но мы отказываемся, — успел рассказать сайту Белорусского Национального Конгресса Сергей Спарыш.

Задержанные сейчас находятся в РОВД Центрального района Минска, они отказались поворачиваться лицом к стене и объявили в знак протеста голодовку.

Сегодня утром сотрудники милиции также задержали еще несколько активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь», которые собирались принять участие в разрешенных властями акциях.