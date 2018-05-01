«Матери 328»: Мы боремся за выполнение трех требований 3 1.05.2018, 13:56

Голодовкой активистки протестуют против безразличия властей.

Семеро женщин из движения «Матери 328» (матери осужденных за наркотики. - прим.) из разных городов Беларуси решились на отчаянный шаг - большинство из них уже пять дней держат голодовку, пишет kp.by. Голодающие собрались в квартире на окраине Калинковичей и пьют только воду. Так они надеются привлечь внимание к уголовным делам своих и многих других молодых людей.

Женщины пьют только воду

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие из них не отрицают, что сыновья виновны по статье 328 Уголовного кодекса Беларуси («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»). Но в частях этой статьи заключается огромная разница. Первая часть - приобретение и хранение наркотика, для виновных в этом преступлении предусмотрено ограничение свободы или заключение до пяти лет. А вот третья часть, по которой и осуждены дети женщин, - это сбыт наркотиков, за это наказывают лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет. Матери категорически отрицают вину своих детей в продаже зелья и считают приговоры несправедливыми.

Некоторые расположились на полу

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- Мы боремся за выполнение трех требований, первое - прием у Лукашенко. Второе требование - создание комиссии по справедливому пересмотру дел наших детей, третье - изменение 328-й статьи в строну дифференциации наказания в зависимости от степени виновности. Уже не первый год мы этого добиваемся и сейчас таким образом, голодовкой, протестуем против безразличия властей, - заявляют женщины.

Журналисты побывали в квартире, где проходит отчаянная акция. Здесь три маленьких комнаты, несколько кроватей, но некоторые женщины расположились на полу и спят на матрасе. На стенах - плакаты, на кухне - пусто. Холодильник действительно отключен, а возле него стоят бутыли с водой. Все женщины - разных возрастов, в основном, средних лет.

- Пьем только воду, иногда добавляем в нее яблочный уксус для поддержания здоровья. В шутку называем такую воду «кофе» и «чаем». Есть тонометр, глюкометр, у многих давление уже прилично скачет, - показывают свой быт голодающие женщины.

Виду с уксусом в шутку называют кофе или чаем

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Женщины не скучают: им постоянно звонят друзья, родственники других осужденных, приезжают гости, которые привозят воду, поддерживают морально. Сейчас матери ищут транспорт, чтобы добраться до Минска:

- Председатель райсовета сказал, что 2 мая нас ждут в администрации Лукашенко, но примет не сам, а глава администрации Наталья Кочанова. Надеемся на то,что на встрече будут также Генпрокурор и председатель Верховного суда - люди, от которых зависит выполнение наших требований. Голодовку мы не прекращаем, и если эта встреча ничего не даст, вернемся в Калинковичи и продолжим акцию, требуя встречи лично с Лукашенко, - объясняют матери.

С понедельника женщин стало уже семеро

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Женщины утверждают, что дела их детей были сфабрикованы следствием или преступления были спровоцированы милицией.

- Типичная история - берут с сотой долей грамма вещества, обвиняют в сбыте и дают по 8-11 лет… Конечно же, мы тоже против наркотиков! Пусть бы настоящих дилеров садили на 20-25 лет. Но почему-то с крупными партиями зелья, которое убивает многие жизни, в том числе и наших детей, задерживают редко. А отыгрываются на тех, у кого находят по три сотых грамма! - заявляют матери.

Татьяна Федосенко, которая приехала к голодающим из другого райцентра, чтобы поддержать их, до сих пор жалеет, что рассказала милиции о беде своего сына:

За голодающих женщин молятся их знакомые священники

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- Я заметила, что у него началось странное поведение, заподозрила, что он стал курить «траву». Подумала, что милиция должна заняться, поймать тех, кто поставляет наркотик, и поделилась своей проблемой. Хотела чтобы нашли того, кто продает эту «траву», помогли спасти сына. А занялись так, что он получил восемь лет. К нему подослали другого наркомана, который спровоцировал сына, и его обвинили в сбыте.

Кстати, еще одна группа матерей одновременно с женщинами в Калинковичах, голодает в Осиповичском районе.

Чтобы пообщаться, собираются в одной комнате

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Многие уже плохо себя чувствуют, скачет давление, началась интонсикация

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Гости привозят воду

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Женщины перечитывают материалы дел своих детей

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Женщины уверены в несправедливости приговоров

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ