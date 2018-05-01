Фотофакт: Плакат «Свободу Хартии-97!» на митинге в Минске
- 1.05.2018, 14:20
Активисты потребовали прекратить блокировку независимого сайта.
Власти провели в столичном парке Победы официальный митинг, чтобы отметить 1 Мая.
Активисты Белорусского Национального Конгресса и Народной Грамады Сергей Спариш, Валентин Трокский, Андрей Шипулин пришли на разрешенный митинг.
Протестующие развернули плакаты с требованием отменить декрет №1 и социальными требованиями. Одним из требований участников митинга - разблокировать сайт Сharter97.org
Активисты были задержаны.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию