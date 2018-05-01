Фотофакт: Плакат «Свободу Хартии-97!» на митинге в Минске 1.05.2018, 14:20

Активисты потребовали прекратить блокировку независимого сайта.

Власти провели в столичном парке Победы официальный митинг, чтобы отметить 1 Мая.

Активисты Белорусского Национального Конгресса и Народной Грамады Сергей Спариш, Валентин Трокский, Андрей Шипулин пришли на разрешенный митинг.

Протестующие развернули плакаты с требованием отменить декрет №1 и социальными требованиями. Одним из требований участников митинга - разблокировать сайт Сharter97.org

Активисты были задержаны.

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.