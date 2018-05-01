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На акциях в Минске потребовали разблокировать «Хартию-97»

  • 1.05.2018, 15:35
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Плакаты в поддержку сайта принесли как в парк Победы, так и в Киевский сквер.

Сегодня в Минске прошли две акции, посвященные Первомаю. На одной из них, организатором которой выступили официальные профсоюзы, были задержаны пять активистов, которые развернули национальные флаги, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

У одного из них был плакат с требованием прекратить репрессии против СМИ.

Также активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» приняли участие в митинге в Киевском сквере. Они пришли с транспарантом «Свободу Хартии-97».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.


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