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Павел Северинец: Власти в своих решениях доходят до абсурда

  • 10.05.2018, 11:04
Павел Северинец
Фото: belaruspartisan.org

Политика вызывают в суд из-за обычного объявления на митинге.

Одного из лидеров оргкомитета по созданию БХД Павла Северинца в скором времени будут судить якобы за призыв к акции "Островецкий шлях".

"Судить за обычное объявление - это полный абсурд", - заявил политик сайту palitviazni.info.

Павла Северинца обвиняют в том, что он, "выступая 26 апреля 2018 года на Чернобыльском шляхе, призвал к проведению акций 26 числа каждого месяца в городах Заславль, Радошковичи, Молодечно, Вилейка, Сморгонь, Ошмяны, Островец".

"Все это - абсурд и беззаконие, - говорит Павел. - Когда пришла повестка, я позвонил в райотдел милиции, и там мне сначала вообще не хотели говорить, в чем меня обвиняют. Сказали: "Приходите на разговор". А затем выяснилось, что хотят судить за "призыв". Во время Чернобыльского шляха я и в самом деле говорил, что мы будем подавать в установленном законом порядке заявки на проведение акций "Островецкий шлях", но какая в этом крамола? Правда, милицию такие аргументы абсолютно не интересуют. Для них определяющее слово - "призыв".

Павел Северинец считает, что суд состоится до 26 мая так как на этот день запланировано проведение мероприятия в Заславле.

"Не знаю, что "выпишут"- штраф или" сутки ", - добавляет политик. - Но, если отправят за решетку за обычное объявление, то здесь останется только развести руками. Власти в своих решениях доходят до абсурда".


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