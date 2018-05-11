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Как читать «Хартию» в Яндекс.Браузере

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  • 11.05.2018, 10:43
  • 1,301

Еще несколько способов обхода блокировки независимых сайтов.

Яндекс.Браузер входит в пятерку наиболее популярных браузеров в Беларуси. Также его используют наши читатели в России. Рассказываем, как его пользователям обойти блокировку Charter97.org.

1. Включить функцию "Турбо". Для этого заходим в настройки Яндекс.Браузера (кнопка настроек - в верхнем правом углу браузера). Затем находим в самом низу списка настроек раздел "Турбо" и ставим галочку напротив пункта "Всегда включен".

2. Использовать расширения - такие же, как и для других браузеров. Наиболее надежные: Browsec и FriGate.

Чтобы установить расширение Browsec, зайдите на сайт https://addons.opera.com/ru/extensions/details/browsec/ (это сайт расширений для браузера Opera, но скачанный с него Browsec совместим с Яндекс.Браузер). Нажмите на кнопку "Добавить в Яндекс.Браузер". На все предложения сайта, которые будут показываться во всплывающих табличках отвечаем Ok, "Добавить", "Разрешить" или "Установить". Нажимаете на иконку Browsec в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде серого глобуса), во всплывающем окне нажимаете "Protect me".

Если вы установили расширение на Android, то запустите Browsec, нажав на его иконку (она будет среди установленных программ) и включите его, передвинув ползунок в центре экрана вправо.

Чтобы установить расширение FriGate, зайдите на сайт https://chrome.google.com/webstore/detail/frigate-cdn-smooth-access/mbacbcfdfaapbcnlnbmciiaakomhkbkb (это сайт расширений для браузера Chrome, но скачанный с него FriGate совместим с Яндекс.Браузер). Нажмите на кнопку "Добавить в Chrome". На все предложения сайта, которые будут показываться во всплывающих табличках отвечаем Ok, "Добавить", "Разрешить" или "Установить". Чтобы включить расширение, нажмите на иконку в виде треугольника в правом верхнем углу браузера.


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