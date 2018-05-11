«Матери 328» вышли к администрации Лукашенко (Видео, онлайн) 10 11.05.2018, 16:12

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(обновлено) Активистки из Калинковичей голодали 15 суток, но к акции протеста присоединятся новые люди.

Шесть участниц движения «Матери 328» из Калинковичей, которые голодали 15 суток, добиваясь изменений антинаркотического законодательства, сегодня приехали в Минск. Перед зданием администрации Лукашенко женщины заявили о прекращении своей голодовки, поскольку силы у них «не бесконечны».

Женщины потеряли надежду дождаться ответа на их требования от главы администрации Лукашенко Натальи Качановой. Состояние их здоровье резко ухудшилось и есть угроза жизни. Тем не менее, матери считают, что своей голодовкой достигли определенных результатов.

«Нам удалось всколыхнуть общество. Сейчас после данной акции мы увидели, что чиновники зашевелились. Мы просим услышать нас. Сегодня мы передали в администрацию уже шестое обращение с просьбой, чтобы нас принял Лукашенко», - сказали участницы голодовки.

Тем не менее голодовка продолжается. По словам активисток, к акции будут присоединяться новые люди из разных городов Беларуси.

Бессрочную голодовку женщины начали ночью 27 апреля. Часть голодающих находилась в Пуховичах, часть — в Калинковичах. Всего голодовку держали по Беларуси около 20 человек. В конце первого дня в квартиру к голодающим пришли местные чиновники: председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь. Они предложили женщинам 2 мая встретиться с главой администрации Лукашенко Натальей Кочановой.

В ответ он сказали, что «Кочанова ничего не решает» и объяснили, что хотят обратиться в первую очередь к Лукашенко, а потом к министру внутренних дел, генпрокурору, главе Следственного комитета.

Голодающие пили только воду. 28 апреля одной из участниц голодовки стало плохо и ей вызвали скорую помощь.

Только за 2017 год в Беларуси по статье 328 УК (незаконный оборот наркотических средств) осудили 2830 лица, из них 40 человек – несовершеннолетние. Минимальное наказание по этой статье – от двух лет тюрьмы, максимальное – до 25 лет.