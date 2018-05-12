Наталья Радина: Пора возвращать санкции против Лукашенко 10 12.05.2018, 9:36

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Главный редактор «Хартии-97» встретилась с представителями крупнейшей правозащитной организации Швеции.

О ситуации со свободой слова в Беларуси «Civil Rights Defenders» написали на своем сайте.

3 мая в мире отмечали Международный день свободы прессы. Однако во многих странах эти свободы подрывают, игнорируют и нарушают. Журналисты подвергаются нападкам, преследованиям, тюремному заключению и даже убийствам. Несколько недель назад в Беларуси были приняты новые драконовские поправки в Закон о СМИ, которые еще больше ухудшают положение журналистов.

Представители крупнейшей правозащитной организации Швеции Civil Rights Defenders встретились с Натальей Радиной – белорусским журналистом, которая не понаслышке знает, к чему может привести репрессивное законодательство в области СМИ. Наталья является главным редактором сайта Charter97.org– одного из старейших и крупнейших независимых сайтов в Беларуси. 24 января этого года сайт был заблокирован белорусским правительством.

«Лукашенко всегда боролся с независимыми журналистами, в течение 24 лет своего правления он уничтожал свободу слова и любые проявления инакомыслия в Беларуси. Сейчас он пытается «зачистить» интернет», - говорит Наталья.

В стране осталось всего несколько независимых СМИ, и власти постоянно подрывают свободу прессы и право на свободу выражения мнения. В 2018 году в (мировом рейтинге свободы прессы Беларусь заняла 155 место из 180 возможных.

В течение длительного времени команда «Хартии-97» подвергалась репрессиям за свое желание свободно освещать происходящие события в Беларуси. Еще перед президентскими выборами в Беларуси в 2010 году сайт попал «под прицел» Александра Лукашенко. В то время Андрей Санников, один из основателей «Хартии-97», выступал политическим оппонентом Лукашенко на президентских выборах.

«Диктатор понял значение интернета и решил уничтожить свободу и здесь. И начал с нас - самого популярного сайта. В 2010 году был убит основатель нашего сайта Олег Бебенин, против сайта было возбуждено четыре уголовных дела, наше оборудование было конфисковано, мы подвергались многочисленным обыскам, нападениям на редакцию. Во время одного из обысков меня избили сотрудники милиции. В конце концов в день выборов 19 декабря 2010 года все журналисты редакции были задержаны, а я арестована по уголовному делу. Но мы выстояли и продолжили работу из-за рубежа», - говорит Наталья.

В ответ на нарушения прав человека, совершенные белорусским режимом в 2010 году, Европейский союз принял решение о введении санкций. Однако два года назад санкции были отменены без каких-либо системных улучшений в области прав человека.

«Даже после массовых репрессий против участников акций протеста, которые прошли в Беларуси весной 2017 года, не было никакой серьезной реакции Запада. Отсутствие реакции, вероятно, является попыткой оправдать безосновательную отмену санкций против диктатуры Лукашенко. Помимо массовых арестов участников мирных демонстраций (а весной 2017 года были арестованы около 1000 человек), в течение прошлого года были подвергнуты репрессиям более 100 журналистов, арестовывали и штрафовали фрилансеров, возбуждались уголовные дела против блогеров, в тюрьмах продолжают находиться политзаключенные. В конце концов был заблокирован сайт Charter97.org и вводится закон, который усиливают цензуру в интернете и предусматривает блокировку даже социальных сетей», - говорит Наталья Радина.

Через год после отмены санкций правозащитники опубликовали доклад, основанный на многочисленных интервью и опросах, проведенных с белорусскими правозащитниками. Согласно данным, в Беларуси не было достигнуто существенного прогресса в области гражданских и политических прав.

«Со стороны международного сообщества должна последовать жесткая реакция на происходящее в Беларуси. Но прежде всего нам нужны конкретные действия – санкции. Они полезны, после их введения в Беларуси освобождали политических заключенных. Как только санкции отменяются, репрессии ужесточаются», - говорит Наталья.

Несмотря на нападки на свободу слова, имевшие место в Беларуси в последнее десятилетие, интернет-СМИ были одним из немногих площадок для высказывания своего мнения в Беларуси. Однако в последние годы это пространство также сузилось. Были разработаны новые репрессивные поправки к Закону о средствах массовой информации, а независимые средства массовой информации, такие как сайт Charter97.org, были заблокированы властями.

«Журналисты находятся под постоянным давлением со стороны властей. Одним из примеров являются журналисты, которые сотрудничают с зарубежными СМИ, в том числе и белорусскими, работающими из-за рубежа. Все они вынуждены работать фрилансерами, так как получить аккредитацию Министерства иностранных дел практически невозможно. В результате люди, которым было отказано в аккредитации, подвергаются преследованиям и задержаниям на демонстрациях», - говорит Наталья Радина.

С недавно внесенными поправками в закон о средствах массовой информации, журналисты в Беларуси рискуют попасть под новое репрессивное законодательство, направленное на дальнейшее ограничение свободы выражения мнения, в частности в интернет-пространстве.

«Поправки в Закон о СМИ предусматривают более жесткий контроль над интернетом и, в частности, за комментариями читателей и социальными сетями», - говорит главный редактор «Хартии-97».